गुरुग्राम में युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर स्कूटी से घसीटा, CCTV में कैद हुई घटना
गुरुग्राम में पड़ोसियों ने आपसी झगड़े में एक युवक को बुरी तरह पीटने के बाद उसे गली के अंदर स्कूटी से घसीटा। यह घटना सदर बाजार के करीब नई बस्ती कॉलोनी की है। अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है।
दीपक आहूजा, गुरुग्राम
गुरुग्राम में ओल्ड रेलवे रोड पर सदर बाजार के पास स्थित नई बस्ती कॉलोनी में एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद उसे स्कूटी से घसीटते हुए सड़क किनारे फेंक दिया। यह सारी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
यह घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। नई बस्ती निवासी नितिन कुमार की किसी बात को लेकर पड़ोसियों से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद चार युवकों ने नितिन को जमकर पीटा। इसके बाद एक युवक स्कूटी के आगे वाली जगह पर नितिन को लेटाकर घसीटता हुआ लाया और एक घर के सामने उसे अपने साथियों के साथ मिलकर फेंक दिया।
इस मारपीट का आरोप साहिल, गिल्लू उर्फ तुषार, लोकेश उर्फ लोकी आदि पर लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद पता चलेगा कि इन युवकों ने नितिन को किस बात पर पीटा है? किस बात को लेकर इन युवकों में इतना गुस्सा था कि उसे स्कूटी पर घसीटा गया और फेंका गया? फिलहाल घायल नितिन खांडसा रोड स्थित कथूरिया अस्पताल में दाखिल है।