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गुरुग्राम में युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर स्कूटी से घसीटा, CCTV में कैद हुई घटना

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में पड़ोसियों ने आपसी झगड़े में एक युवक को बुरी तरह पीटने के बाद उसे गली के अंदर स्कूटी से घसीटा। यह घटना सदर बाजार के करीब नई बस्ती कॉलोनी की है। अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है।

गुरुग्राम में युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर स्कूटी से घसीटा, CCTV में कैद हुई घटना
गुरुग्राम में आपसी झगड़े के बाद युवक को स्कूटी से घसीटा।

दीपक आहूजा, गुरुग्राम

गुरुग्राम में ओल्ड रेलवे रोड पर सदर बाजार के पास स्थित नई बस्ती कॉलोनी में एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद उसे स्कूटी से घसीटते हुए सड़क किनारे फेंक दिया। यह सारी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

यह घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। नई बस्ती निवासी नितिन कुमार की किसी बात को लेकर पड़ोसियों से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद चार युवकों ने नितिन को जमकर पीटा। इसके बाद एक युवक स्कूटी के आगे वाली जगह पर नितिन को लेटाकर घसीटता हुआ लाया और एक घर के सामने उसे अपने साथियों के साथ मिलकर फेंक दिया।

इस मारपीट का आरोप साहिल, गिल्लू उर्फ तुषार, लोकेश उर्फ लोकी आदि पर लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद पता चलेगा कि इन युवकों ने नितिन को किस बात पर पीटा है? किस बात को लेकर इन युवकों में इतना गुस्सा था कि उसे स्कूटी पर घसीटा गया और फेंका गया? फिलहाल घायल नितिन खांडसा रोड स्थित कथूरिया अस्पताल में दाखिल है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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