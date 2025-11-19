Hindustan Hindi News
अच्छी खबर! गुरुग्राम के दस सेक्टरों की प्रमुख सड़कों को मॉडल बनाने तैयारी, जल्द मिलेगी हरी झंडी

अच्छी खबर! गुरुग्राम के दस सेक्टरों की प्रमुख सड़कों को मॉडल बनाने तैयारी, जल्द मिलेगी हरी झंडी

संक्षेप: गुरुग्राम नगर निगम शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 180 करोड़ रुपये से अधिक के 30 से अधिक विकास कार्यों को जल्द ही हरी झंडी देगा, जिसमें दस से अधिक सेक्टरों की सड़कों को मॉडल रोड बनाने, एसटीपी और गौशाला निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।

Wed, 19 Nov 2025 08:30 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) जल्द ही शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 180 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को हरी झंडी देने की तैयारी में है। निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कमेटी (एफ एंड सीसी) की बैठक में 30 से अधिक महत्वपूर्ण एजेंडा रखे गए हैं, जो मुख्य रूप से सड़कों को मॉडल रोड बनाने पर केंद्रित हैं।

निगम की तरफ से दस से अधिक सेक्टरों की सड़कों को मॉडल और दोबारा से निर्माण करवाया जाएगा। बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के विकास के लिए 30 योजनाओं को एस्टीमेट तैयार कर लिया है। दस करोड़ से कम के यह 30 योजनाएं नगर निगम की वित्त एंव सविंदा कमेटी की बैठक में रखे जाएंगे।

बैठक में इन कार्यों को अनुमति के बाद निगम की तरफ से इनकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वित एंव सविंदा कमेटी की बैठक इसी सप्ताह आयोजित की जाएगी। इस योजना के तहत दस सेक्टरों और निजी कॉलोनियों की सड़कों को मॉडल रोड बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें वार्ड 17 (खेड़की दौला/बेगमपुर खटोला) के क्षेत्र को लगभग 12.50 करोड़ की लागत से 2.0 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) मिलेगा, जिससे जल प्रदूषण कम होगा।

कूड़ाघरों को संवारा जाएगा

धरमपुर, बेरीबाग, बाजघेड़ा और दौलतबाद सहित विभिन्न स्थानों पर सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स (कूड़ा संग्रहण केंद्रों) के उन्नयन और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 32 करोड़ के प्रस्ताव रखे गए हैं। इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और बदबू की समस्या कम होगी। वार्ड 20 के गांव बलियावास में गौशाला के निर्माण के लिए 10 करोड़ का बड़ा प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल है, जो बेसहारा पशुओं के प्रबंधन में सहायक होगा। यह सभी एजेंडा आइटम जल्द ही वित्त एंव सविंदा कमेटी की मुहर लगने के बाद कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। इन परियोजनाओं से शहर के बुनियादी ढांचे को एक बड़ी मजबूती मिलेगी, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

गुरुग्राम के निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि वित्त एंव सविंदा की बैठक में 30 विकास कार्यों का रखा गया है। जल्द ही बैठक में सभी कार्यों को अनुमति के लिए रखा जाएगा। जिन कार्यों की अनुमति मिलती है उनकी आगे टेंडर प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी।

