गुरुग्राम में 285 करोड़ से बदलेगी 400 KM सड़कों की सूरत, सिंगापुर जैसे मॉडल रोड बनेंगे ये रास्ते

गुरुग्राम शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम ने 400 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। नई सड़कों को सिंगापुर मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 285 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

गुरुग्राम शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम ने 400 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस परियोजना पर करीब 285 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों को धूल-मुक्त बनाना, हरियाली बढ़ाना और आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है, ताकि पर्यावरण और ट्रैफिक दोनों में सुधार हो सके।

नई सड़कों को सिंगापुर मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जहां स्वच्छता, हरियाली और सुव्यवस्थित यातायात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़कों के किनारे हरित पट्टियां विकसित होंगी, नियमित मशीनी सफाई होगी और जल निकासी की मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए अलग लेन तैयार की जाएगी। अवैध पार्किंग से जाम की समस्या खत्म करने के लिए वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थान भी विकसित किए जाएंगे।

सड़कों की ये विशेषताएं होंगी सिंगापुर की तर्ज पर बनने वाली इन सड़कों में उच्च गुणवत्ता निर्माण, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, धूल नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे शहर की समग्र छवि और जीवन स्तर बेहतर होगा।

इन सड़कों को मॉडल बनाया जाएगा इस योजना के तहत शहर के कई प्रमुख मार्गों को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें बस स्टैंड, सेक्टर-10, पटौदी रोड, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और खेड़की दौला क्षेत्र की सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सीमा से सटे सेक्टर-39, 32, पालम विहार, नाथूपुर और सेक्टर-21 सहित कई इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

प्रदीप दहिया, निगम आयुक्त, गुरुग्राम, ''सीक्यूएम के निर्देश पर शहर की 400 किलोमीटर सड़कों को दोबारा से विकसित किया जाएगा। ताकि इन सड़कों को धूल मुक्त किया जा सके। इसको लेकर योजना तैयार कर ली है। अधिकतर सड़कों को मॉडल सड़क बनाने का काम भी शुरू हो गया है।''