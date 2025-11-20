आपके बेटे का MBBS में एडमिशन करा देंगे; गुरुग्राम में 30 लाख की ठगी, सभी आरोपी फरार
सरकारी कॉलेज में बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) में दाखिला दिलाने के नाम पर एक छात्र से 30 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। इसके अलावा आठ अन्य छात्रों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सदर थाने में सेंटर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस जांच में पता चला कि सेंटर का कार्यालय बीते कई सप्ताह से बंद है और वहां पर काम करने वाले सभी आरोपी फरार हैं।
मूलरूप से राजस्थान के कोटा निवासी ने पुलिस शिकायत में बताया कि वह राजस्थान के बिजली निगम की तकनीकी विंग में काम करते हैं और उनकी पत्नी भी सरकारी नौकरी कर रही है। उनके बेटे ने इस साल एमबीबीएस में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) दी थी।
उसके बाद तीन राज्यों के निजी कॉलेज में दाखिले के लिए वह काउसलिंग में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके पास द एडमिशन सोल्यूशन सेंटर से उनके पास फोन आया। फोन करने के दौरान बोला गया कि उनके बेटे का दाखिला सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस सीट पर करवा सकते है। उनसे बातचीत होने के बाद वह गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित जेएमडी मेगा पोलिस मॉल में स्थित उनके कार्यालय में अक्तूबर माह में पहुंचे।
वहां पर सेंटर के प्रभारी सुधांशु से मिलकर बातचीत की गई,जिसके बाद उनके बेटे का सरकारी कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा दिया। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम और नकदी में कई बार में उनसे 30 लाख रुपये वसूले गए। उसके बाद दाखिले का पत्र देने का झांसा दिया और पूरे दिन बैठाने के बाद अगले दिन कार्यालय में आने को कहां गया। रातभर गुरुग्राम के होटल में रुके और अगले दिन वह सेंटर के कार्यालय में पहुंचे,तो उनको कार्यालय बंद मिला। द एडमिशन सोल्यूशन सेंटर के कर्मचारियों के नंबर भी बंद मिले और उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
रविवार होने के बावजूद झांसे में लेकर जानबूझकर उनको कार्यालय में बुलाया गया। उन्होंने बताया कि 30 लाख रुपये में से उनके द्वारा ज्यादातर रुपये उनके दिल्ली के हौस खास में स्थित निजी बैंक के खाते में रुपये ट्रांसफर किए गए थे। उन्होंने बताया कि आरोपी हर बार नकदी में रुपये देने के लिए दबाव बनाते थे।