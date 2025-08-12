सड़क पर ही खोल लेता था जिप; गुरुग्राम के 'मास्टरबेट मैन' की क्या है पूरी कहानी

समय पर शादी, एक बच्चा, बढ़िया नौकरी और अच्छी सैलरी। किसी इंसान को इज्जत और सभ्य तरीके से जीने के लिए और क्या चाहिए? गुरुग्राम के 'मास्टरबेट मैन' के पास यह सबकुछ था। कुछ नहीं था तो वह है- हवस पर नियंत्रण।

मॉडल ने रिकॉर्ड की हरकत तो दुनिया के सामने आई हरकत 4 अगस्त को 'एक्स' पर एक मॉडल ने वीडियो डालकर आपबीती बताई तो हर कोई हैरान रह गया। मॉडल ने जो वीडियो शेयर किया उसमें एक मास्क पहना शख्स बैग की आड़ लेकर सड़क पर मास्टरबेट कर रहा था। वह मॉडल को अपनी गंदी हरकत दिखा रहा था। मॉडल ने बताया कि वह किसी काम से गुरुग्राम से जयपुर गई थी।

जयपुर से बस लेकर तीन अगस्त की सुबह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के राजीव चौक पर पहुंच गई। घर जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी। इस दौरान उसने एक युवक को उसे देखकर गंदी हरकत करते हुए देखा। पहले तो उसने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी हरकतें इतनी गंदी थी कि उसे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करवाने के लिए वीडियो बनाना पड़ा। कंधे से आगे की तरफ बैग टांगकर पेंट की जिप खोलकर उसके सामने अश्लील हरकत हर रहा था।

पुरानी करतूत की वजह से पकड़ा गया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सोशल मीडिया पर इस्तेहार डालकर लोगों से पहचान करने में मदद मांगी थी। इस पर एक लड़की ने पुलिस से संपर्क किया। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी उसके सामने भी ऐसी हरकत कर चुका है। पुलिस ने पीड़िता से संपर्क किया और उसके द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर जांच की गई। मोबाइल नेटवर्क, एआई और फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। इस दौरान कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई।