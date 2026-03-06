मिलेनियम सिटी का 'मास्टर प्लान', ऐसे संवारी जाएगी पार्कों के साथ सड़कें
मिलेनियम सिटी की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में नगर निगम गुरुग्राम ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर की सड़कों और पार्कों में जमा होने वाले बागवानी कचरे के निस्तारण के लिए निगम ने पहली बार अपने खुद के 40 नए ट्रैक्टर-ट्रॉली खरीदने का निर्णय लिया है।
बता दें कि नगर निगम के पास 1400 से अधिक छोटे-बड़े पार्क आते हैं। इन पार्कों से रोजाना करीब सौ टन के करीब बागवानी कूड़ा निकालता है। इस कूड़े को उठाने के लिए अभी तक निगम के पास कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए की शिकायत के बाद निगम की तरफ से इस कूड़े का उठाया जाता है। अभी तक इस कूड़े को उठाने के लिए निगम की तरफ से निजी एजेंसियों को ट्रैक्टरों का टेंडर दिया जाता था। नगर निगम गुरुग्राम कूड़ा उठाने और अन्य सफाई कार्यों के लिए पूरी तरह से निजी ठेकेदारों और बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहता था। इस समस्या का स्थाई समाधान निकालते हुए निगम ने खुद का बेड़ा तैयार करने का फैसला किया है। करीब एक माह पहले ही निगम ने इन ट्रैक्टर-ट्रॉली की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। अब इस माह निगम में ट्रैक्टर-ट्रॉली मिलनी शुरू जाएंगी।
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता संदीप धुंधवाल ने कहा कि निगम ने 40 ट्रैक्टर-ट्रॉली खरीद लिए हैं। इस माह के अंत तक सभी ट्रैक्टर निगम को मिल जाएंगे।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की तैयारी
स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक निजी एजेंसियों के साथ अक्सर समन्वय की कमी रहती थी, लेकिन अब हमारे पास अपनी मशीनरी होगी तो हम आपातकालीन स्थिति या विशेष सफाई अभियानों में तेजी से काम कर पाएंगे। इस नई खरीद के बाद उम्मीद है कि अब उनके आसपास के पार्कों और सड़कों के किनारे सूखे पत्तों और टहनियों के ढेर नजर नहीं आएंगे। निगम का यह कदम शहर को स्वच्छ रखेगा। निजी एजेंसियों के बढ़ते बोझ को भी कम करेगा।
पार्कों की सुंदरता पर नहीं लगेगा कचरे का दाग
अक्सर देखा जाता है कि पार्कों की कटाई-छंटाई के बाद बागवानी कूड़ा (सूखे पत्ते, टहनियां आदि) कई दिनों तक वहीं पड़ा रहता है, जिससे पार्कों की सुंदरता खराब होती है। इन 40 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का मुख्य कार्य इसी बागवानी कचरे को एकत्रित करना होगा। निगम के चारों जोन (जोन-1, 2, 3 और 4) में 10-10 ट्रैक्टर-ट्रॉली तैनात किए जाएंगे। इसी माह के अंत तक सभी 40 ट्रैक्टर-ट्रॉली मिल जाएंगे।
काम की गुणवत्ता में सुधार आएगा
निगम के इस मास्टर प्लान से वार्ड स्तर पर सफाई की निगरानी आसान होगी। प्रत्येक जोन के लिए समर्पित मशीनरी होने से संबंधित कार्यकारी अभियंता और स्वच्छता निरीक्षक सीधे इन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। खुद के वाहन होने से डीजल चोरी पर लगाम लगेगी और काम की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
