Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram many roads is dangerous for traveling survey identifies 22 unsafe intersections
गुरुग्राम में कई रास्तों पर सफर खतरनाक! सर्वे में 22 असुरक्षित चौराहों की पहचान

गुरुग्राम में कई रास्तों पर सफर खतरनाक! सर्वे में 22 असुरक्षित चौराहों की पहचान

संक्षेप: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के 22 चौक-चौराहों को असुरक्षित पाया गया है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) के विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वे में इंजीनियरिंग से जुड़ी कई खामियां उजागर हुई हैं। 

Fri, 17 Oct 2025 08:44 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के 22 चौक-चौराहों को असुरक्षित पाया गया है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) के विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वे में इंजीनियरिंग से जुड़ी कई खामियां उजागर हुई हैं। इनमें रेड लाइट पोलों की गलत स्थिति, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्गों की कमी, साइनेज बोर्डों का अभाव, ब्लैक कट के कारण दुर्घटनाओं का खतरा जैसी समस्याएं प्रमुख हैं।

हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की सीएसआर पहल के तहत आईआरटीई ने इन 22 चौराहों का वैज्ञानिक ऑडिट पूरा कर लिया है। प्रारंभिक चरण में राजीव चौक और शंकर चौक पर सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। आईआरटीई के अध्यक्ष डॉ. रोहित बलूजा ने बताया कि इस पहल का ने उद्देश्य गुरुग्राम के लिए टिकाऊ और डेटा-आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, भीड़भाड़ और सड़क उपयोगकर्ताओं के व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में 8 दिन ट्रैफिक डायवर्जन, 17 से 24 अक्टूबर तक इन रास्तों से बचें

आईसीसीसी गुरुग्राम के सहयोग से 218 जंक्शनों पर लगे कैमरों के माध्यम से ट्रैफिक की निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा। जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा ने इस पहल को पूर्ण समर्थन देते हुए आईआरटीई और ट्रैफिक पुलिस से द्वारका एक्सप्रेसवे और दादी सती चौक जैसे क्षेत्रों में यातायात कम करने के समाधान खोजने का आग्रह किया है।

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी

पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर उल्लंघन स्थल पर एक सप्ताह तक 10-15 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर चालान काटे जाएंगे। नशे में वाहन चलाने के मामल भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है, पिछले वर्ष के 4,000 चालानों के मुकाबले इस वर्ष 30,000 चालान जारी किए गए।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम के 852 पेट्रोल पंप पर लगेंगे ANPR कैमरे, पुरानी गाड़ियों की होगी निगरा
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।