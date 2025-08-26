गुरुग्राम में 9 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड का सरेंडर, इंस्टाग्राम से बनाया था 10 लोगों का गैंग

गुरुग्राम में शीतला माता रोड स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन की शाखा में हुई 9 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड विजय कुमार ने सोमवार को हरियाणा के चरखी दादरी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके खिलाफ चरखी दादरी में भी कई मामले दर्ज हैं।

गुरुग्राम में शीतला माता रोड स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन ब्रांच में हुई 9 करोड़ की डकैती के मास्टरमाइंड विजय कुमार ने सोमवार को हरियाणा के चरखी दादरी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके खिलाफ चरखी दादरी में भी कई मामले दर्ज हैं। उन मामलों में चरखी दादरी पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर जांच करेगी। जांच पूरी होने के बाद सितंबर में गुरुग्राम पुलिस मास्टरमाइंड को प्रोडक्शन वारंट पर लेगी। मामले में आगामी जांच करेगी। आरोप है कि मणप्पुरम में डकैती के उसने इंस्टाग्राम से दस लोगों का एक गैंग तैयार किया था।

दूसरी ओर, एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों के रिमांड की प्रक्रिया पूरी होने पर उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड के दौरान सोने के कुछ जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो कार पुलिस बरामद कर चुकी है।

गुरुग्राम पुलिस से बचने के लिए किया सरेंडर : बता दें कि डकैती का मास्टरमाइंड विजय कुमार गोहना का रहने वाला है। गुरुग्राम अपराध शाखा सेक्टर-10 की टीम बीते कई दिनों से उसके ठिकानों पर दबिश दे रही थीं। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपने पुराने दर्ज मामले में चरखी दादरी कोर्ट में सरेंडर किया। अपने मामले में चरखी दादरी पुलिस की जांच के बाद गुरुग्राम अपराध शाखा की टीम प्रोडक्शन वारंट पर लेकर उससे पूछताछ करेगी और डकैती में लूटा गया सोने के जेवरात को बरामद करेगी।

16 अगस्त को डाली थी डकैती बता दें कि शीतला माता रोड स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन की शाखा में 16 अगस्त की शाम को बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाश पिस्टल के बल पर ब्रांच से नौ करोड़ रुपये की कीमत के सोने के जेवरात और साढ़े नौ लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए थे। डकैती के मास्टरमाइंड विजय कुमार ने इंस्टाग्राम से दस लोगों का एक गैंग तैयार किया था। जिन्होंने बेहद शातिराना तरीके से इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था।