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गुरुग्राम में पत्नी ने शराब पीने को पैसे नहीं दिए, तो बेरोजगार पति ने घोंटा गला

May 05, 2026 10:27 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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आरोपी ने खुदको बचाने के लिए हत्या को नेचुरल डेथ बताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। पूछताछ हुई, तो उसने इस घटना को प्राकृतिक मौत बताकर छिपाने की कोशिश की। लेकिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी काली सच्चाई खोलकर रख दी।

गुरुग्राम में पत्नी ने शराब पीने को पैसे नहीं दिए, तो बेरोजगार पति ने घोंटा गला

गुरुग्राम में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने खुदको बचाने के लिए हत्या को नेचुरल डेथ बताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। पूछताछ हुई, तो उसने इस घटना को प्राकृतिक मौत बताकर छिपाने की कोशिश की। लेकिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी काली सच्चाई खोलकर रख दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

पति बोला- घर लौटा तो पत्नी को बेहोश पाया

पुलिस के मुताबिक, 2 मई को अस्पताल से सूचना मिली कि सरस्वती एन्क्लेव निवासी 41 वर्षीय ममता देवी को मृत अवस्था में लाया गया है। महिला के पति हरी गोपाल शर्मा ने पुलिस को बताया था कि वह कुछ समय के लिए घर से बाहर गया था और लौटने पर उसने पत्नी को बेहोश पाया। उसने यह भी दावा किया कि घर से निकलने से पहले पत्नी से उसकी तबीयत के बारे में पूछा था और वह ठीक थी।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा

शुरुआत में पुलिस ने मामले को सामान्य मौत मानते हुए कार्रवाई शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि 3 मई को आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला दबाने (strangulation) से हुई है। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने सेक्टर-10 थाने में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया।

आरोपी बोला- पत्नी से शराब के पैसे मांगे, नहीं दिए तो…

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार, वह पिछले एक महीने से बेरोजगार था और अक्सर पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगता था। घटना के दिन भी जब ममता देवी ने पैसे देने से इनकार किया, तो गुस्से में आकर उसने उनका गला दबा दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से आगे भी पूछताछ की जा रही है और मामले में अन्य पहलुओं की जांच जारी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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