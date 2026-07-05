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13 साल बड़ी औरत से अफेयर और फिर पत्नी की हत्या; गुरुग्राम में पति का खौफनाक कांड

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, दीपक आहूजा
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गुरुग्राम में 25 साल के शख्स का 13 साल बड़ी महिला से अफेयर चल रहा था। इसी अफेयर के चक्कर में उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 

13 साल बड़ी औरत से अफेयर और फिर पत्नी की हत्या; गुरुग्राम में पति का खौफनाक कांड

गुरुग्राम में उम्र में 13 साल बड़ी प्रेमिका के प्यार में फंसकर एक लड़के ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके साथ नेपाल भाग गया। वापस आने के बाद पुलिस ने आरोपी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

22 मई को एक महिला ने थाना मानेसर में शिकायत दी थी कि उसने अपनी 22 वर्षीय बेटी की शादी इस साल फरवरी माह में मानेसर करीब 25 साल अंकित के साथ की थी। 21 मई से उसकी बेटी लापता है। उसकी तलाश के लिए ससुराल में फोन किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को गायब करने में उसके पति और ससुराल के अन्य लोग शामिल है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि मानेसर के एक कमरे में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान अंकित की पत्नी के रूप में हुई। उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी।

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तीन साल से चल रहा था अफेयर

अपराध शाखा, मानेसर ने इस मामले में 25 साल की अंकित और 38 साल के झज्जर के औरंगाबाद निवासी रजनी देवी को गिरफ्तार किया। जांच में पुलिस को पता चला कि अंकित और रजनी के बीच पिछले तीन साल से अफेयर चल रहा है। पिछले काफी समय से रजनी मानेसर में किराए के कमरे में रह रही थी। 21 मई को अंकित अपनी पत्नी को रजनी के कमरे में ले गया था। जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए वह दो महीने पहले उत्तर प्रदेश से हथियार लेकर आया था। सोची समझी साजिश के तहत उसने अपनी पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

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हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकित और रजनी पहले हरिद्वार चले गए। इसके बाद वहां से नेपाल भाग गए। 30 जून को वापस आने के बाद गुरुग्राम पुलिस को जैसे ही उनकी सूचना मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों ने हत्या की वारदात को कबूल किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके पांच दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ की जा रही है। रिमांड अवधि के दौरान हथियार बरामद किया जाएगा।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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