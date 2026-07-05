13 साल बड़ी औरत से अफेयर और फिर पत्नी की हत्या; गुरुग्राम में पति का खौफनाक कांड
गुरुग्राम में 25 साल के शख्स का 13 साल बड़ी महिला से अफेयर चल रहा था। इसी अफेयर के चक्कर में उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।
गुरुग्राम में उम्र में 13 साल बड़ी प्रेमिका के प्यार में फंसकर एक लड़के ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके साथ नेपाल भाग गया। वापस आने के बाद पुलिस ने आरोपी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।
22 मई को एक महिला ने थाना मानेसर में शिकायत दी थी कि उसने अपनी 22 वर्षीय बेटी की शादी इस साल फरवरी माह में मानेसर करीब 25 साल अंकित के साथ की थी। 21 मई से उसकी बेटी लापता है। उसकी तलाश के लिए ससुराल में फोन किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को गायब करने में उसके पति और ससुराल के अन्य लोग शामिल है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि मानेसर के एक कमरे में एक लड़की का शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान अंकित की पत्नी के रूप में हुई। उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
तीन साल से चल रहा था अफेयर
अपराध शाखा, मानेसर ने इस मामले में 25 साल की अंकित और 38 साल के झज्जर के औरंगाबाद निवासी रजनी देवी को गिरफ्तार किया। जांच में पुलिस को पता चला कि अंकित और रजनी के बीच पिछले तीन साल से अफेयर चल रहा है। पिछले काफी समय से रजनी मानेसर में किराए के कमरे में रह रही थी। 21 मई को अंकित अपनी पत्नी को रजनी के कमरे में ले गया था। जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए वह दो महीने पहले उत्तर प्रदेश से हथियार लेकर आया था। सोची समझी साजिश के तहत उसने अपनी पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकित और रजनी पहले हरिद्वार चले गए। इसके बाद वहां से नेपाल भाग गए। 30 जून को वापस आने के बाद गुरुग्राम पुलिस को जैसे ही उनकी सूचना मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों ने हत्या की वारदात को कबूल किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके पांच दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ की जा रही है। रिमांड अवधि के दौरान हथियार बरामद किया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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