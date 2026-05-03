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गुरुग्राम में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत, पत्नी-4 बच्चों को दिया जहर, खुद की भी काटी नस

May 03, 2026 01:13 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जहां पति ने पत्नी और चार बच्चों को जहर देकर खुद आत्महत्या की कोशिश की।

गुरुग्राम में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत, पत्नी-4 बच्चों को दिया जहर, खुद की भी काटी नस

गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई है। पति ने पत्नी और चार बच्चों को जहर देकर खुद आत्महत्या की कोशिश की। चारों बच्चों की उम्र 14, 12, 10 और 8 साल बताई जा रही है। घटना गुरुग्राम के वजीरपुर गांव की है। आरोपी नाज़िम अपने परिवार के साथ यहीं किराए के घर में रहता था और सैलून चलाता था।

जानकारी के मुताबिक शनिवार को उसने अपनी पत्नी चार बच्चों को जहर देकर उनकी हत्या कर दी। फिर खुद की नस काट कर आत्महत्या की कोशिश भी की। घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी को घायल अवस्था मे सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है। इस घटना में 35 साल की पत्नी और चारों बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि वारदात के पीछे की वजह अभी पता नहीं चल पाई है।

घटना की जानकारी मिलते ही आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जरूरी जानकारी इकट्ठा की। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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जन्मदिन मनाने के दौरान लगी गोली

अन्य एक मामले में गुरुग्राम के भोंडसी स्थित एक फार्महाउस में जन्मदिन मनाने के दौरान दुर्घटनावश गोली चलने से एक शख्स घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि घायल शख्स फिलहाल खतरे से बाहर है और उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

पुलिस के अनुसार, धनवापुर गांव का निवासी 26 साल का चिकेश दहिया शुक्रवार रात भोंडसी में आरबीएमएस स्कूल के पास स्थित 'फिलोकासा फार्म हाउस' में अपना जन्मदिन मना रहा था, और अपने दोस्तों के साथ तरण ताल में नहाने की तैयारी कर रहा था।

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सीने में लग गई गोली

बताया जाता है कि जब चिकेश कपड़े उतार रहा था, तभी खांडसा गांव निवासी उसके दोस्त बंटी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर मेज पर रख दी। इसी दौरान अचानक रिवॉल्वर से गोली चल गई जो चिकेश के सीने में जा लगी। पुलिस ने कहा कि वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसके दोस्त उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए।

इसने बताया कि उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है और वह खतरे से बाहर है। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने अस्पताल में चिकेश से भी मुलाकात की। चिकेश ने पुलिस को बताया कि बंटी और वह दोस्त हैं और उनके बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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