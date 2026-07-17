बर्थडे पार्टी के बाद गुरुग्राम घूमने निकले दोस्तों ने युवक को पत्थरों से कूचकर मार डाला
हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मदिन की पार्टी के बाद घूमने निकले 39 वर्षीय बांदी उरांव की उसके 3 दोस्तों ने कथित तौर पर मामूली विवाद के बाद पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को अरावली क्षेत्र की झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
हरियाणा के गुरुग्राम में एक जन्मदिन की पार्टी के बाद घूमने निकले 39 वर्षीय व्यक्ति की उसके ही दोस्तों ने कथित तौर पर मामूली कहासुनी के बाद पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को अरावली क्षेत्र की झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कमाने-खाने आया था गुरुग्राम
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 39 वर्षीय बांदी उरांव के रूप में हुई है। वह मूल रूप से दूसरे राज्य का रहने वाला था और करीब एक महीने पहले ही काम की तलाश में गुरुग्राम आया था। 13-14 जुलाई की रात वह वजीराबाद में अपने एक दोस्त के बेटे की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था।
पार्टी के बाद घूमने निकले थे सब साथ
सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) नवीन शर्मा ने बताया कि पार्टी खत्म होने के बाद बांदी उरांव ने अपने तीन दोस्तों से शहर घुमाने की इच्छा जताई। इसके बाद चारों एक गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में वजीराबाद ढाणी चौक के पास किसी बात को लेकर उनके बीच बहस हो गई।
पत्थर से कूचकर हत्या, झाड़ियों में फेंकी लाश
पुलिस के मुताबिक, बहस के बाद तीनों आरोपी बांदी उरांव को अरावली के जंगली इलाके में ले गए। वहां उन्होंने पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को पास की झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए।
मंगलवार सुबह करीब छह बजे एक राहगीर ने डीएलएफ फरीदाबाद तिराहे के पास झाड़ियों में शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में सेक्टर-53 थाने में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।
तीनों आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी
पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सेक्टर-53 और सेक्टर-43 थानों की संयुक्त टीम गठित की गई। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर तीनों आरोपियों को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय राम, जो टैक्सी चालक है, तथा 35 वर्षीय विनय और 26 वर्षीय प्रकाश के रूप में हुई है। विनय और प्रकाश ऑटो रिक्शा चालक हैं। तीनों मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं और फिलहाल गुरुग्राम के वजीराबाद इलाके में रह रहे थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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