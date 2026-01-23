हत्या या हादसा? पत्नी के हाथ में पकड़े सब्जी काटने वाले चाकू से पूर्व सैन्यकर्मी की मौत, क्या है कहानी

संक्षेप: गुरुग्राम के गांव नखडोला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला नशे में धुत अपने पति को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी महिला के हाथ में मौजूद सब्जी काटने वाला चाकू लगने से पति की मौत हो गई।

गुरुग्राम के गांव नखडोला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला नशे में धुत अपने पति को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी महिला के हाथ में मौजूद सब्जी काटने वाला चाकू लगने से पति की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक को पत्नी पर गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मृतक व्यक्ति भारतीय वायु सेना से रिटायर था। यह घटना 18 जनवरी की है।

गांव नखडोला निवासी सुनील को चाकू लगने के बाद घायल हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, परिवार और रिश्तेदारों को लगा कि सुनील की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसके बाद उसका पोस्टमॉर्टम करवाया गया। 19 जनवरी को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी बदल दी।

गैर-इरादतन हत्या का आरोप खेड़की दौला थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक की पत्नी ममता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हालांकि यह घटना बिना किसी आपराधिक इरादे के घटित हुई प्रतीत होती है, लेकिन लापरवाही और मौत के कारण इस पर गैर-इरादतन हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया जा रहा है। हम महिला को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेंगे, ताकि वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किया जा सके और मामले की गहराई से जांच हो सके।