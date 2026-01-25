Hindustan Hindi News
दोस्त के साथ घूमने गई महिला के साथ मारपीट, रेप की कोशिश; गुरुग्राम में सनसनीखेज वारदात

दोस्त के साथ घूमने गई महिला के साथ मारपीट, रेप की कोशिश; गुरुग्राम में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में अरावली पहाड़ी के बीच अपने दोस्त के साथ लेपर्ड ट्रेल घूमने गई एक युवती को अगवा कर उसके साथ रेप की को​​शिश करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।

Jan 25, 2026 09:35 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में अरावली पहाड़ी के बीच अपने दोस्त के साथ लेपर्ड ट्रेल घूमने गई एक युवती को अगवा कर उसके साथ रेप की को​​शिश करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आज सुबह करीब तीन बजे यह वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और युवती को भी बरामद कर लिया। आरोपी की पहचान गांव पंडाला के रहने वाले गौरव राठी के रूप में हुई है। पीड़िता हरियाणा के सिरसा की रहने वाली है और गुरुग्राम की एक नामी रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है।

पार्टी करने के बाद गए ​थे घूमने

गुरुग्राम के सेक्टर-10ए का रहने वाला एक युवक डीएलएफ फेज-3 में एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है। मूलरूप से वह बिहार का रहने वाला है। उसके साथ एक युवती भी काम करती है। दोनों शनिवार रात गुरुग्राम में पार्टी करने के बाद रात एक बजे गाड़ी से लेपर्ड ट्रेल की तरफ गए थे। गैरतपुर बास गांव के पास सामने से स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे शख्स ने युवक से बहसबाजी की और मोबाइल छीन लिया।

इस दौरान जब युवती गाड़ी से बाहर आई तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जबरन उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल लिया और फरार हो गया। युवक ने काफी दूर तक स्काॅर्पियो से पीछा किया, लेकिन आरोपी युवती को लेकर फरार हाे गया। इसके बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। बादशाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गाड़ी के साथ पकड़ लिया और गाड़ी की पिछली सीट से युवती बेहोशी की हालत में मिली।

किसी से मांग कर लाया था स्कॉर्पियो गाड़ी

युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। बादशाहपुर थाना एसएचओ विजयपाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपहरण और रेप की को​शिश की एफआईआर दर्ज कर कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी गौरव राठी गैरतपुर बास गांव के पास फ्रूट की स्टाॅल लगाता है। स्काॅर्पियो गाड़ी गैरतपुर बास गांव के एक व्यक्ति की थी। आरोपी उससे गाड़ी लेकर अपने कुछ दोस्तों को वाटिका चौक के पास छोड़ने की बात कहकर निकला था। रात में वापस आते समय उसने इस इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस गाड़ी मालिक से भी पूछताछ कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
