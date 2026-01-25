दोस्त के साथ घूमने गई महिला के साथ मारपीट, रेप की कोशिश; गुरुग्राम में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप: गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में अरावली पहाड़ी के बीच अपने दोस्त के साथ लेपर्ड ट्रेल घूमने गई एक युवती को अगवा कर उसके साथ रेप की को​​शिश करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।

गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में अरावली पहाड़ी के बीच अपने दोस्त के साथ लेपर्ड ट्रेल घूमने गई एक युवती को अगवा कर उसके साथ रेप की को​​शिश करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आज सुबह करीब तीन बजे यह वारदात हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और युवती को भी बरामद कर लिया। आरोपी की पहचान गांव पंडाला के रहने वाले गौरव राठी के रूप में हुई है। पीड़िता हरियाणा के सिरसा की रहने वाली है और गुरुग्राम की एक नामी रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है।

पार्टी करने के बाद गए ​थे घूमने गुरुग्राम के सेक्टर-10ए का रहने वाला एक युवक डीएलएफ फेज-3 में एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है। मूलरूप से वह बिहार का रहने वाला है। उसके साथ एक युवती भी काम करती है। दोनों शनिवार रात गुरुग्राम में पार्टी करने के बाद रात एक बजे गाड़ी से लेपर्ड ट्रेल की तरफ गए थे। गैरतपुर बास गांव के पास सामने से स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे शख्स ने युवक से बहसबाजी की और मोबाइल छीन लिया।

इस दौरान जब युवती गाड़ी से बाहर आई तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जबरन उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल लिया और फरार हो गया। युवक ने काफी दूर तक स्काॅर्पियो से पीछा किया, लेकिन आरोपी युवती को लेकर फरार हाे गया। इसके बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। बादशाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गाड़ी के साथ पकड़ लिया और गाड़ी की पिछली सीट से युवती बेहोशी की हालत में मिली।