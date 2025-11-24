Hindustan Hindi News
Gurugram man attacked with axe and sticks by many people incident captured on CCTV
गुरुग्राम में युवक पर आधा दर्जन लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडों से किया हमला, CCTV में कैद हुई घटना

गुरुग्राम में युवक पर आधा दर्जन लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडों से किया हमला, CCTV में कैद हुई घटना

संक्षेप:

गुरुग्राम सेक्टर-10 इलाके में एक छोटी सी कहासुनी के बाद आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद हमलावरों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी, तेज धार हथियार और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।

Mon, 24 Nov 2025 01:39 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरी
गुरुग्राम सेक्टर-10 इलाके में एक छोटी सी कहासुनी ने भीषण खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जहां आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद हमलावरों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी, तेज धार हथियारों और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। यह वारदात पीड़ित और आरोपियों के बीच हुई कहासुनी के ठीक एक दिन बाद हुई। ऐसा लगता होता है कि हमलावरों ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की क्रूरता इस बात से पता चलती है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने अभिषेक को बुरी तरह से घायल कर दिया।

खास बात यह है कि यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में बड़ी मदद मिल सकती है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच में जुट गई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अभिषेक के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
