गुरुग्राम में युवक पर आधा दर्जन लोगों ने कुल्हाड़ी और डंडों से किया हमला, CCTV में कैद हुई घटना
गुरुग्राम सेक्टर-10 इलाके में एक छोटी सी कहासुनी के बाद आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद हमलावरों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी, तेज धार हथियार और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।
गुरुग्राम सेक्टर-10 इलाके में एक छोटी सी कहासुनी ने भीषण खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जहां आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद हमलावरों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी, तेज धार हथियारों और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। यह वारदात पीड़ित और आरोपियों के बीच हुई कहासुनी के ठीक एक दिन बाद हुई। ऐसा लगता होता है कि हमलावरों ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की क्रूरता इस बात से पता चलती है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने अभिषेक को बुरी तरह से घायल कर दिया।
खास बात यह है कि यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे पुलिस को हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में बड़ी मदद मिल सकती है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच में जुट गई है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अभिषेक के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।