गुरुग्राम में क्लब में पार्टी के बाद सो रहा था शख्स, बदमाश आए और कार समेत ले गए

गुरुग्राम में क्लब के बाहर कार में सो रहे शख्स को तीन बदमाशों ने बंधक बनाया। आरोपी कार चुराकर भागे और शख्स को रास्ते में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गुरुग्राम के सेक्टर 29 में एक क्लब के बाहर रविवार की सुबह एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। जहां एक शख्स को तीन बदमाशों ने बंधक बना लिया। शख्स क्लब में पार्टी करने के बाद अपनी कार में सो रहा था। बदमाशों ने न केवल उसकी कार में सेंध लगाई, बल्कि उसे कार समेत कहीं और ले गए और फिर उसे रास्ते में फेंक कर कार लेकर फरार हो गए।

कैसे हुआ यह हादसा? पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, घटना रविवार तड़के करीब 4:30 बजे की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह क्लब में पार्टी करने के बाद अपनी कार में वापस आया और सो गया, जबकि उसके दोस्त अभी भी क्लब में थे। इसी दौरान तीन युवक उसकी कार में घुस आए। एक युवक आगे की सीट पर बैठा, जबकि दो अन्य पीछे की सीट पर। उन्होंने शिकायतकर्ता को जबरन पीछे की सीट पर धकेल दिया और कार लेकर चल पड़े।

हाईवे पर छोड़ा, कार लेकर भागे आरोपियों ने शिकायतकर्ता को एनएच-48 के पास एक शराब की दुकान के सामने कार से बाहर फेंक दिया और उसकी मारुति स्विफ्ट कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि इन युवकों का मकसद कार को बेचना था, लेकिन उनकी योजना पूरी होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा।

तीनों आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने रविवार रात को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान झारखंड के तौफीर, नूंह के आकाश और रोहतक के आयुष के तौर पर हुई है। तीनों आरोपी 18 साल के हैं। आरोपी गुरुग्राम के इंदिरा कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। आकाश और आयुष एक सैलून में काम करते थे, जबकि तौफीक इंदिरा कॉलोनी के पास एक पान की दुकान चलाता था।

पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और उसी रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, "पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को कार में अकेले सोते देखा और मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। वे कार बेचने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया।"