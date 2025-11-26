गुरुग्राम का नया अजूबा; इस मशहूर बेकरी ब्रांड के बाहर लगी लाइन देख लोगों ने लिए मजे

Hindustan Hindi News
Wed, 26 Nov 2025 02:26 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
जब कोई विश्व स्तर पर पसंद किया जाने वाला डेजर्ट ब्रांड भारत में खुलता है, तो खाने के शौकीन शायद ही पीछे हटते हैं और 'मैग्नोलिया बेकरी' (Magnolia Bakery) के गुरुग्राम में बने आउटलेट के बाहर की कतारें यही साबित करती हैं। अपने प्रतिष्ठित बनाना पुडिंग और न्यूयॉर्क-स्टाइल डेजर्ट के लिए मशहूर मैग्नोलिया बेकरी ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली-एनसीआर में दस्तक दे दी है और उत्साह सीधे सड़कों पर उमड़ पड़ा है।

यूजर @divyanshu.discovers ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया है। उन्होंने का कि उत्सुक ग्राहक एक असाधारण रूप से लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए, जो दुकान के सामने से काफी दूर तक फैली हुई थी। किसी नई चीज का स्वाद चखने के लिए इतनी लंबी लाइन में इंतजार करने का यह उत्साह और धैर्य, गुरुग्राम की खाने के प्रति जुनून वाली संस्कृति को पूरी तरह दिखा रहा है।

क्लिप में, कंटेंट क्रिएटर सेक्टर 42 के पास की इस हलचल भरी भीड़ को फिल्माते हुए, मज़ाक में इसे "गुरुग्राम का नया अजूबा" कह रहे हैं। वह सोचते हैं कि क्या यह दीवानगी केवल इंस्टाग्राम रील्स का नतीजा है या क्या यह बेकरी वास्तव में अपनी इतनी ज़्यादा चर्चा के लायक है। इंस्टाग्राम पोस्ट पर कैप्शन दिया गया था, "गुड़गांव शुरुआती लोगों के लिए नहीं है," जो शहर की उत्साह, भोग और एक अच्छे डेज़र्ट के लिए घंटों कतार में खड़े रहने की इच्छा जैसी प्रतिष्ठा को दर्शाता है।

वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में मजाक, तारीफ और संदेह (scepticism) का मिला-जुला माहौल देखने को मिला। जहां कई यूजर्स ने मैग्नोलिया बेकरी के लोकप्रिय डेजर्ट की तारीफ की, वहीं कुछ अन्य लोगों ने इतनी बड़ी भीड़ का मजाक उड़ाया।

कुछ प्रमुख प्रतिक्रियाओं की बात करें तो एक यूजर ने मजाक में कहा, "अमीरों की रसमलाई।"दूसरे ने टिप्पणी की, "एक महीने बाद यह खाली हो जाएगी, बिल्कुल मुंबई की तरह।" एक हैरान दर्शक ने पूछा, "सच में सोच रहा हूं कि क्या लाइन में पैसे देकर खड़े किए गए एक्टर हैं... कौन रात के 11 बजे केक के लिए लाइन में खड़ा होता है?" एक कमेंट में लिखा था, "यह बहुत ज्यादा प्रचार (hype) है। बेकरी कहीं भाग नहीं रही है।" एक फैन ने लिखा, "मैग्नोलिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है।" दूसरे ने कहा, "ट्रेस लेचेस और बनाना पुडिंग। उनके सिग्नेचर हैं, जरूर ट्राई करें।" एक अन्य यूज़र ने टिप्पणी की, "जरूरत से ज्यादा प्रचार। ग्राहक सेवा बहुत खराब है।"

यह प्रसिद्ध बेकरी, जिसकी शुरुआत मूल रूप से 1996 में न्यूयॉर्क शहर के वेस्ट विलेज में ब्लीकर स्ट्रीट पर हुई थी, धीरे-धीरे भारत में अपने पैर जमा रही है। गुड़गांव में आने से पहले, मैग्नोलिया बेकरी ने पहले ही बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में आउटलेट खोल रखे हैं।

