Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

प्रेमिका का इंटरव्यू रोकने के लिए भेजा बम की धमकी वाला ईमेल; गुरुग्राम में आशिक का गजब कांड

Feb 26, 2026 07:15 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

प्यार में इंसान किस हद तक जा सकता है, इसका एक चौंकाने वाला मामला साइबर सिटी गुरुग्राम में सामने आया है। सेक्टर-43 स्थित हाई-प्रोफाइल डीएलएफ होराइजन बिल्डिंग में बम रखे होने की झूठी सूचना देने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

प्रेमिका का इंटरव्यू रोकने के लिए भेजा बम की धमकी वाला ईमेल; गुरुग्राम में आशिक का गजब कांड

प्यार में इंसान किस हद तक जा सकता है, इसका एक चौंकाने वाला मामला साइबर सिटी गुरुग्राम में सामने आया है। सेक्टर-43 स्थित हाई-प्रोफाइल डीएलएफ होराइजन बिल्डिंग में बम रखे होने की झूठी सूचना देने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यह खौफनाक कदम सिर्फ इसलिए उठाया ताकि उसकी प्रेमिका कंपनी में इंटरव्यू देने न पहुंच सके।

पुलिस के अनुसार 24 फरवरी की सुबह करीब 9:15 बजे होराइजन सेंटर स्थित द कॉर्पोरेट एज कंपनी को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें इमारत में बम होने का दावा किया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। डॉग स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमों ने पूरी इमारत को खाली कराकर घंटों तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसी की शिकायत पर सुशांत लोक थाने में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन और इस्तेमाल किया गया डिजिटल डिवाइस बरामद कर लिया है। हालांकि महिला की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन पुलिस उसके बयान दर्ज करेगी। अनिकेत का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस अब उसे अदालत में पेश कर आगामी कार्यवाही करेगी।

एसीपी विकास कौशिक ने कहा, आरोपी ने सोचा था कि बम की खबर से इमारत में डर का माहौल होगा और इंटरव्यू टल जाएगा। उसका मकसद अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाना था, लेकिन इसके लिए उसने पूरे शहर की सुरक्षा को ताक पर रख दिया।

आईपी एड्रेस ने खोला राज

एसीपी डीएलएफ विकास कौशिक ने बताया कि साइबर टीम ने जब धमकी भरे ई-मेल के आईपी एड्रेस की जांच की, तो कड़ियां 29 साल के अनिकेत पॉल से जुड़ीं। पुलिस ने उसे सेक्टर-31 से गिरफ्तार कर लिया। अनिकेत मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में कानूनी सलाहकार के तौर पर काम कर रहा है। उसका मकसद अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाना था, लेकिन इसके लिए उसने गलत राह चुनी।

ये भी पढ़ें:नोएडा के 12 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
ये भी पढ़ें:19 कमरों में बम , नमाज से पहले फट जाएंगे; गुजरात की 6 अदालतों को धमकी
ये भी पढ़ें:5वीं के बच्चे ने दी गुजरात के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, वजह हैरान कर देगी

आरोपी अनिकेत ने भारत से एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद लंदन से एलएलएम की पढ़ाई की है। उसके बाद गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में वह काम कर रहा था। पुलिस पूछताछ में अनिकेत ने खुलासा किया कि वह बीते डेढ़ साल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संपर्क में था। अनिकेत का अपनी प्रेमिका के साथ पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था। गर्लफ्रेंड से बात करने पर पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड का 24 फरवरी को होराइजन सेंटर की एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। अनिकेत चाहता था कि किसी भी तरह वह इंटरव्यू न दे पाए। उसे लगा कि अगर इंटरव्यू रद्द होगा, तो प्रेमिका परेशान होकर उससे मदद मांगेगी या संपर्क करेगी, जिससे उनके बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।