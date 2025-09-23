गुरुग्राम-झज्जर रोड निर्माण का टेंडर अलॉट, जानें कितनी आएगी लागत, कब तक होगा तैयार?

गुरुग्राम-झज्जर रोड (स्टेट हाईवे) का करीब दो किलोमीटर लंबा क्षतिग्रस्त हिस्सा अगले छह महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर ने इसके निर्माण को लेकर करीब आठ करोड़ रुपये में एक कंपनी को टेंडर आवंटित कर दिया है। कंपनी एकाध दिन में निर्माण शुरू कर देगी।

गुरुग्राम-झज्जर रोड (स्टेट हाईवे) का करीब दो किलोमीटर लंबा क्षतिग्रस्त हिस्सा अगले छह महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर ने इसके निर्माण को लेकर करीब आठ करोड़ रुपये में एक कंपनी को टेंडर आवंटित कर दिया है। कंपनी एकाध दिन में निर्माण शुरू कर देगी।

द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गुरुग्राम-झज्जर स्टेट हाईवे बदतर हालत में है। मॉनसून में इस हाईवे पर एक से डेढ़ फीट तक जलभराव हो जाता है। ऐसे में पिछले एक साल से झज्जर से गुरुग्राम की तरफ श्याम चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक रोड बंद है। झज्जर से आ रहे वाहनों को सेक्टर-102 स्थित सनसिटी एवेन्यू और हेरिटेज मैक्स सोसाइटी के सामने से डायवर्ट किया हुआ है।

शहरी विकास के प्रधान सलाहकार एवं रिटायर्ड मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने इस रोड का निर्माण करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी बीएंडआर को दिए थे। रोड निर्माण से पूर्व पानी की निकासी का इंतजाम करने के दिशानिर्देश हैं। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर ने क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण को लेकर करीब आठ करोड़ रुपये का टेंडर लगाया था। इसमें पांच कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से एक कंपनी को टेंडर आवंटित कर दिया है।

पुलिया को चौड़ा किया जाएगा गुरुग्राम-झज्जर रोड पर गांव धनकोट के पास गुरुग्राम नहर पर साढ़े सात मीटर चौड़ी एक पुलिया है। इससे वाहनों का आवागमन रहता है। यातायात दबाव अधिक होने से यातायात जाम लगता है। ऐसे में साढ़े सात मीटर चौड़ी एक और पुलिया के निर्माण की योजना है। इसको लेकर करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का एस्टीमेट पीडब्ल्यूडी बीएंडआर ने बनाया है।