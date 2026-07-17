गुरुग्राम-झज्जर के बीच बनेगा नया हाईवे, रूट के लिए NHAI को दिए गए ये 3 विकल्प

गुरुग्राम को झज्जर को जोड़ने के लिए जल्द ही एक नए हाईवे बनाया जाएगा।एनएचएआई को इसका रूट तय करने के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। एनएचएआई से मंजूरी मिलने के बाद इसके लिए डीपीआर तैयार की जाएगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने गुरुग्राम और झज्जर को जोड़ने के लिए नए हाईवे के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सलाहकार ने तीन विकल्प तैयार किए हैं। इन्हें मंजूरी के लिए एनएचएआई सचिव की अध्यक्षता में गठित एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी को भेज दिया है। तीनों में से किसी एक विकल्प की मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की डीपीआर तैयार करवाई जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश जारी किए थे कि गुरुग्राम-झज्जर की कनेक्टीविटी को बेहतर किया जाए। गुरुग्राम-पटौदी रोड पर गांव वजीराबाद से झज्जर को जोड़ रही सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए या नया हाईवे तैयार किया जाए। एनएचएआई ने इस सिलसिले में एक कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया था। इस कंपनी ने तीन प्रस्ताव तैयार करके दिए हैं।

ये हैं तीनों विकल्प पहले प्रस्ताव के मुताबिक, वजीरपुर से झज्जर तक जा रही मौजूदा सड़क की चौड़ाई को बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में यह सड़क दोनों तरफ से दो-दो लेन की है, जिसे तीन-तीन लेन करने और साथ में दो-दो लेन की सर्विस रोड का निर्माण शामिल है। इस विकल्प के लिए आसपास लगते गांवों की करीब 395 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना होगा। दूसरे विकल्प के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 352डब्ल्यू स्थित गांव हरसरू से झज्जर तक खेतों से होता हुआ नया हाईवे तैयार किया जाए। इसके लिए 494 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। तीसरे विकल्प के तहत गुरुग्राम-पटौदी रोड से गांव वजीरपुर से खेतों से होते हुए झज्जर तक नया हाईवे तैयार करना है। इसके लिए भी करीब 475 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इन तीनों हाईवे के निर्माण में करीब तीन से चार हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।

विकल्प नंबर दो में 400 एकड़ सरकारी जमीन विकल्प नंबर दो के तहत नया हाईवे बनाया जाता है तो इसके रास्ते में 400 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार की है। इसके अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। विकल्प नंबर एक में आधा एकड़ और विकल्प नंबर तीन में करीब साढ़े छह एकड़ जमीन हरियाणा सरकार की आ रही है।

मौजूदा सड़क पर यातायात अधिक, जाम लग रहा झज्जर जाने के लिए वाहन चालक या तो वजीरपुर से जाते हैं या धनकोट की तरफ से। गांव वजीरपुर से झज्जर की तरफ वाहनों का आवागमन अधिक है। इस रोड पर यातायात जाम लग जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नया हाईवे तैयार करने या मौजूदा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।