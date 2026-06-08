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गुरुग्राम के सोहना की ITI कॉलोनी में चलेगा बुलडोजर, 70 मकान तोड़ने की तैयार

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सोहना में आईटीआई कॉलोनी में 70 मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। ये जमीन वन क्षेत्र की बताई जा रही है। ऐसे में अब यहां बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी की जा रही है। 

गुरुग्राम के सोहना की ITI कॉलोनी में चलेगा बुलडोजर, 70 मकान तोड़ने की तैयार

गुरुग्राम के सोहना में वन विभाग की तरफ से वॉर्ड नंबर-12 स्थित आईटीआई कॉलोनी में करीब सवा एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की तैयारी की जा रही है। वन क्षेत्र की इस जमीन पर करीब 70 मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। हरियाणा पर्यटन निगम के बाद अब वन विभाग ने भी शहर के आबादी क्षेत्र में अपनी जमीन से अवैध निर्माणों का सफाया करने का मन बना लिया है। वन विभाग की वार्ड नंबर 12 की आईटीआई कॉलोनी स्थित करीब सवा एकड़ जमीन पर अवैध रूप से करीब 70 पक्के मकान बनाए हुए हैं। कुछ धार्मिक स्थल भी बने हैं।

वन विभाग ने अपनी सवा एकड़ जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराने के लिए फाइलों को एक बार फिर से अधिकारियों की टेबल तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। वन विभाग द्वारा बहुत ही जल्द अपनी जमीन से अवैध निर्माणों का सफाया करने के लिए पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्टेट की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की जाएगी।

खजान सिंह, रेंज अधिकारी वन विभाग, सोहना, वार्ड-12 में अपनी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराने के साथ ही चारदीवारी की जाएगी। इसके लिए बजट की मांग की है।

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दिल्ली में ताबड़तोड़ ऐक्शन

इन दिनों दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर ऐक्शन लिया जा रहा है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाली कई इमारतों को ध्वस्त किया गया है जबकि बिल्डिंग सील की गई हैं। इससे पहले सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अदालती आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए शालीमार बाग में भी लगभग 150 इमारतों को गिराया गया था।

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पुलिस ने बताया कि भारी पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था के चलते इलाके को एक तरह से किले में बदल दिया गया था। अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान सुरक्षा की निगरानी करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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