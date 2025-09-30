Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram IT engineer commits suicide after killing wife both were working in same office
गुरुग्राम में पत्नी की हत्या कर पति ने भी दी जान; दोनों IT कंपनी में करते थे जॉब, युवक ने सुसाइड से पहले…
गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी में रविवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर की मिलेनियम सिटी सोसाइटी के टावर-सात में 13वें फ्लोर स्थित एक फ्लैट में एक आईटी पेशेवर दंपती मृत पाया गया।
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामTue, 30 Sep 2025 07:50 AM
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।