गुरुग्राम में पत्नी की हत्या कर पति ने भी दी जान; दोनों IT कंपनी में करते थे जॉब, युवक ने सुसाइड से पहले…

गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी में रविवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर की मिलेनियम सिटी सोसाइटी के टावर-सात में 13वें फ्लोर स्थित एक फ्लैट में एक आईटी पेशेवर दंपती मृत पाया गया।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामTue, 30 Sep 2025 07:50 AM
