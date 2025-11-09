Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram IT company owner wife arrested for filing false POCSO case against husband
गुरुग्राम में IT कंपनी के मालिक की पत्नी गिरफ्तार, पति पर दर्ज कराई थी फर्जी पॉक्सो की FIR

गुरुग्राम में IT कंपनी के मालिक की पत्नी गिरफ्तार, पति पर दर्ज कराई थी फर्जी पॉक्सो की FIR

संक्षेप: गुरुग्राम में आईटी कंपनी के मालिक पर फर्जी पॉक्सो केस दर्ज करवाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस की एसआईटी ने शनिवार देर रात कंपनी मालिक की पत्नी शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। 

Sun, 9 Nov 2025 07:27 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम में आईटी कंपनी के मालिक पर फर्जी पॉक्सो केस दर्ज करवाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शनिवार देर रात कंपनी मालिक की पत्नी शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि शिवानी ने तीन आरोपियों महिला वकील गीतिका, उसके पति हर्ष और सहयोगी हनुमान को दस लाख रुपये देकर अपने पति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसआईटी द्वारा शिवानी को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी गीतिका, हर्ष और हनुमान को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी पिछले दो वर्षों से फर्जी पॉक्सो और दुष्कर्म के मामले दर्ज करवा कर जबरन वसूली का धंधा चला रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि आईटी कंपनी मालिक की पत्नी से पैसे लेकर हनुमान ने ‘रोहित’ नाम से सेक्टर-65 थाना पुलिस में झूठा पॉक्सो केस दर्ज करवाया था।

ये भी पढ़ें:वकील, गुब्बारे वाला और फर्जी पॉक्सो केस; कैसे इस जोड़ी ने चलाया एक्सटॉर्शन रैकेट

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गीतिका पहले कंपनी मालिक की वकील रह चुकी थी। उसी ने शिवानी को उकसाकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की योजना बनाई और अपने जानकार वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई।

रिमांड के दौरान पुलिस ने 100 से अधिक मोबाइल नंबरों और 15 बैंक खातों की जांच की है। गीतिका और हर्ष के घर से करोड़ों रुपये, महंगे जेवरात और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने घर की 17 घंटे तक तलाशी ली, जिसमें ढाई से पांच लाख रुपये की पेंटिंग्स और महंगे एंटीक सामान भी मिले।

आरोपियों का गैंग 2023 से सक्रिय था। हर्ष, जो पहले बेकरी में डिलीवरी का काम करता था, अब इस वसूली रैकेट से करोड़ों रुपये कमा रहा था। पुलिस का कहना है कि हर्ष ने 2023 में राजस्थान के गुब्बारे बेचने वाले हनुमान से मुलाकात के बाद उसे गैंग में शामिल किया और साथ मिलकर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर लोगों को ब्लैकमेल करने लगे।

डीसीपी दक्षिण डॉ. हितेश यादव ने बताया कि अब तक चार गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। शिवानी अग्रवाल से पूछताछ में साजिश की और नई परतें खुलने की संभावना है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दर्ज पुराने पॉक्सो व दुष्कर्म मामलों की दोबारा जांच कराई जाएगी और जबरन वसूली की धाराएं जोड़ी जाएंगी। जांच में जो भी नए नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Gurugram Crime
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।