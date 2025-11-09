गुरुग्राम में IT कंपनी के मालिक की पत्नी गिरफ्तार, पति पर दर्ज कराई थी फर्जी पॉक्सो की FIR

संक्षेप: गुरुग्राम में आईटी कंपनी के मालिक पर फर्जी पॉक्सो केस दर्ज करवाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस की एसआईटी ने शनिवार देर रात कंपनी मालिक की पत्नी शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया।

गुरुग्राम में आईटी कंपनी के मालिक पर फर्जी पॉक्सो केस दर्ज करवाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शनिवार देर रात कंपनी मालिक की पत्नी शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि शिवानी ने तीन आरोपियों महिला वकील गीतिका, उसके पति हर्ष और सहयोगी हनुमान को दस लाख रुपये देकर अपने पति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया था।

एसआईटी द्वारा शिवानी को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी गीतिका, हर्ष और हनुमान को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी पिछले दो वर्षों से फर्जी पॉक्सो और दुष्कर्म के मामले दर्ज करवा कर जबरन वसूली का धंधा चला रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि आईटी कंपनी मालिक की पत्नी से पैसे लेकर हनुमान ने ‘रोहित’ नाम से सेक्टर-65 थाना पुलिस में झूठा पॉक्सो केस दर्ज करवाया था।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गीतिका पहले कंपनी मालिक की वकील रह चुकी थी। उसी ने शिवानी को उकसाकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की योजना बनाई और अपने जानकार वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई।

रिमांड के दौरान पुलिस ने 100 से अधिक मोबाइल नंबरों और 15 बैंक खातों की जांच की है। गीतिका और हर्ष के घर से करोड़ों रुपये, महंगे जेवरात और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने घर की 17 घंटे तक तलाशी ली, जिसमें ढाई से पांच लाख रुपये की पेंटिंग्स और महंगे एंटीक सामान भी मिले।

आरोपियों का गैंग 2023 से सक्रिय था। हर्ष, जो पहले बेकरी में डिलीवरी का काम करता था, अब इस वसूली रैकेट से करोड़ों रुपये कमा रहा था। पुलिस का कहना है कि हर्ष ने 2023 में राजस्थान के गुब्बारे बेचने वाले हनुमान से मुलाकात के बाद उसे गैंग में शामिल किया और साथ मिलकर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर लोगों को ब्लैकमेल करने लगे।