गुरुग्राम: रात में दोस्तों के साथ शराब पी, सुबह अंगीठी में औंधी मिली अधजली लाश; मामा ने जताया शक…

Gurugram: Inebriated youth falls headlong into brazier while sleeping, dies
संक्षेप:

मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के उड़ी पुखरू गांव निवासी मनज़ूर आलम के रूप में हुई है, जो पिछले चार वर्षों से गुरुग्राम में रहकर डिलीवरी ब्वॉय का काम करता था।

Tue, 2 Dec 2025 10:48 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम के मालिबू टाउन के पास एक 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक नशे की हालत में सोते समय अपने किराए के कमरे में सिर के बल पोर्टेबल अंगीठी (brazier) में गिर पड़ा, जिससे उसका आधा सिर बुरी तरह जल गया। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के उड़ी पुखरू गांव निवासी मनज़ूर आलम के रूप में हुई है, जो पिछले चार वर्षों से गुरुग्राम में रहकर डिलीवरी ब्वॉय का काम करता था।

देर रात दोस्तों के साथ पी थी शराब

मंगलवार सुबह यह हादसा तब सामने आया, जब मनज़ूर के दोस्त अमन ने सुबह 5 बजे उसके मामा रीजाउल को फोन कर घटना की जानकारी दी। रीजाउल पास ही एक कमरे में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि सोमवार रात करीब 11 बजे दोनों ने साथ खाना खाया था। इसके बाद मनज़ूर, अमन और एक अन्य युवक कमरे में शराब पी रहे थे। देर रात तीसरा युवक चला गया और अमन वहीं सो गया।

सुबह अंगीठी में औधीं मिली जली हुई लाश

पुलिस के मुताबिक सुबह कमरे से दुर्गंध आने और हलचल न सुनाई देने पर अमन ने देखा कि मनज़ूर का आधा शरीर बिस्तर पर था, जबकि सिर और शरीर का ऊपरी हिस्सा नीचे रखी अंगीठी में गिरा हुआ था। उसका सिर बुरी तरह जल चुका था।

मामा ने जताई साजिश की आशंका

जांच अधिकारी एएसआई मनजीत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला हादसा प्रतीत होता है। युवक नशे में था और सोते समय नियंत्रण खोने के बाद अंगीठी में गिर गया। हालांकि, मनज़ूर के मामा रीजाउल ने साजिश की आशंका जताते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इसे दुर्घटनात्मक मौत मानकर जांच शुरू की है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
