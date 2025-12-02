गुरुग्राम: रात में दोस्तों के साथ शराब पी, सुबह अंगीठी में औंधी मिली अधजली लाश; मामा ने जताया शक…

संक्षेप: मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के उड़ी पुखरू गांव निवासी मनज़ूर आलम के रूप में हुई है, जो पिछले चार वर्षों से गुरुग्राम में रहकर डिलीवरी ब्वॉय का काम करता था।

गुरुग्राम के मालिबू टाउन के पास एक 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक नशे की हालत में सोते समय अपने किराए के कमरे में सिर के बल पोर्टेबल अंगीठी (brazier) में गिर पड़ा, जिससे उसका आधा सिर बुरी तरह जल गया। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के उड़ी पुखरू गांव निवासी मनज़ूर आलम के रूप में हुई है, जो पिछले चार वर्षों से गुरुग्राम में रहकर डिलीवरी ब्वॉय का काम करता था।

देर रात दोस्तों के साथ पी थी शराब मंगलवार सुबह यह हादसा तब सामने आया, जब मनज़ूर के दोस्त अमन ने सुबह 5 बजे उसके मामा रीजाउल को फोन कर घटना की जानकारी दी। रीजाउल पास ही एक कमरे में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि सोमवार रात करीब 11 बजे दोनों ने साथ खाना खाया था। इसके बाद मनज़ूर, अमन और एक अन्य युवक कमरे में शराब पी रहे थे। देर रात तीसरा युवक चला गया और अमन वहीं सो गया।

सुबह अंगीठी में औधीं मिली जली हुई लाश पुलिस के मुताबिक सुबह कमरे से दुर्गंध आने और हलचल न सुनाई देने पर अमन ने देखा कि मनज़ूर का आधा शरीर बिस्तर पर था, जबकि सिर और शरीर का ऊपरी हिस्सा नीचे रखी अंगीठी में गिरा हुआ था। उसका सिर बुरी तरह जल चुका था।