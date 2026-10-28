आने वाले समय में गुरुग्राम का आईएमटी सोहना भी सूरत की तरह बड़ा टेक्सटाइल हब बन सकता है। हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारी सूरत से अहमदाबाद तक कपड़ा उद्योग के बड़े कारोबारियों से संपर्क कर गुरुग्राम में निवेश करने की अपील कर रहे हैं।

अमर मौर्य, गुरुग्राम कपड़ा उद्योग के लिए देश और दुनियाभर में प्रसिद्ध गुजरात के सूरत शहर की तरह अब गुरुग्राम के आईएमटी सोहना को भी कपड़ा उद्योग का नया हब बनाने की तैयारी है। एचएचएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने सूरत का दौरा करके उद्यमियों से संपर्क किया है। उद्यमियों से सोहना में निवेश करने से लेकर नए उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे सोहना आईएमटी में नए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी ) ने सोहना आईएमटी में कपड़ा उद्योग की स्थापना करने के लिए सूरत के उद्योगों को भूमि आवंटन प्रक्रिया के बारे में सहूलियत जानकारी दी। कपड़ा उद्योग या गारमेंट विनिर्माण सेटअप करने और सूरत से थोक में कच्चा माल मंगाने के लिए प्रमुख औद्योगिक संगठनों और कपड़ा व्यापार संघों के संपर्क किया।

सूरत-अहमदाबाद के कारोबारियों से निवेश की अपील एचएसआईआईडीसी के संपदा अधिकारी सुनील पालीवाल ने कहा कि अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सूरत और अहमदाबाद में कपड़ा उद्यमियों से निवेश बढ़ाने के लिए संवाद किया है। इसमें सूरत पॉलिएस्टर, सिंथेटिक कपड़ा और साड़ी/सूट सामग्री का सबसे बड़ा केंद्र है। जबकि आईएमटी सोहना एक प्रमुख उभरता हुआ औद्योगिक क्षेत्र भी कपड़ा उद्योग हब बनेगा। इसके लिए सूरत के नए उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों के बारे में जानकारी दी गई, जिससे वह नए उद्योग लगाने के लिए निवेश कर सकें। संपदा अधिकारी ने कहा कि 28 अक्टूबर को अहमदाबाद में कपड़ा उद्यमियों के साथ बैठक होगी, जिसमें नए निवेश के साथ उद्योग लगाने के लिए एमओयू किया जाएगा। इससे करोड़ों रुपये का निवेश होने की संभावना है। जो आईएमटी सोहना में नए रोजगार के अवसर बढ़ेगा। सोहना मॉडल टाउनशिप करीब 1600 एकड़ में फैली हुई है।

सूरत से सोहना तक सीधी कनेक्टिविटी सूरत से बल्क कपड़ा ऑर्डर करने के बाद केएमपी एक्सप्रेसवे के माध्यम से सोहना तक सीधी कनेक्टिविटी है। कई प्रमुख ट्रांसपोर्टर स्थानीय लॉजिस्टिक्स, सूरत टेक्सटाइल से आईएमटी सोहना और सोहना रोड बेल्ट के बड़े गोदामों तक सीधे पहुंचते हैं। इससे सूरत के कपड़ा उद्यमियों को निवेश करने में आसानी होगी।