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काम की बात: सूरत की तरह गुरुग्राम का आईएमटी सोहना भी बनेगा कपड़ा उद्योग हब

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान
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आने वाले समय में गुरुग्राम का आईएमटी सोहना भी सूरत की तरह बड़ा टेक्सटाइल हब बन सकता है। हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारी सूरत से अहमदाबाद तक कपड़ा उद्योग के बड़े कारोबारियों से संपर्क कर गुरुग्राम में निवेश करने की अपील कर रहे हैं। 

Workers stitch dresses at a garment manufacturing unit in Noida, India, August 27, 2025. REUTERS File Photo
कपड़ा निर्माण कारखाने में कपड़े सिलते कर्मचारी- सांकेतिक तस्वीर

अमर मौर्य, गुरुग्राम

कपड़ा उद्योग के लिए देश और दुनियाभर में प्रसिद्ध गुजरात के सूरत शहर की तरह अब गुरुग्राम के आईएमटी सोहना को भी कपड़ा उद्योग का नया हब बनाने की तैयारी है। एचएचएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने सूरत का दौरा करके उद्यमियों से संपर्क किया है। उद्यमियों से सोहना में निवेश करने से लेकर नए उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे सोहना आईएमटी में नए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी ) ने सोहना आईएमटी में कपड़ा उद्योग की स्थापना करने के लिए सूरत के उद्योगों को भूमि आवंटन प्रक्रिया के बारे में सहूलियत जानकारी दी। कपड़ा उद्योग या गारमेंट विनिर्माण सेटअप करने और सूरत से थोक में कच्चा माल मंगाने के लिए प्रमुख औद्योगिक संगठनों और कपड़ा व्यापार संघों के संपर्क किया।

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सूरत-अहमदाबाद के कारोबारियों से निवेश की अपील

एचएसआईआईडीसी के संपदा अधिकारी सुनील पालीवाल ने कहा कि अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सूरत और अहमदाबाद में कपड़ा उद्यमियों से निवेश बढ़ाने के लिए संवाद किया है। इसमें सूरत पॉलिएस्टर, सिंथेटिक कपड़ा और साड़ी/सूट सामग्री का सबसे बड़ा केंद्र है। जबकि आईएमटी सोहना एक प्रमुख उभरता हुआ औद्योगिक क्षेत्र भी कपड़ा उद्योग हब बनेगा। इसके लिए सूरत के नए उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों के बारे में जानकारी दी गई, जिससे वह नए उद्योग लगाने के लिए निवेश कर सकें। संपदा अधिकारी ने कहा कि 28 अक्टूबर को अहमदाबाद में कपड़ा उद्यमियों के साथ बैठक होगी, जिसमें नए निवेश के साथ उद्योग लगाने के लिए एमओयू किया जाएगा। इससे करोड़ों रुपये का निवेश होने की संभावना है। जो आईएमटी सोहना में नए रोजगार के अवसर बढ़ेगा। सोहना मॉडल टाउनशिप करीब 1600 एकड़ में फैली हुई है।

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सूरत से सोहना तक सीधी कनेक्टिविटी

सूरत से बल्क कपड़ा ऑर्डर करने के बाद केएमपी एक्सप्रेसवे के माध्यम से सोहना तक सीधी कनेक्टिविटी है। कई प्रमुख ट्रांसपोर्टर स्थानीय लॉजिस्टिक्स, सूरत टेक्सटाइल से आईएमटी सोहना और सोहना रोड बेल्ट के बड़े गोदामों तक सीधे पहुंचते हैं। इससे सूरत के कपड़ा उद्यमियों को निवेश करने में आसानी होगी।

मुख्यमंत्री कंपनियों से निवेश पर चर्चा करेंगे

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को सूरत पहुंचे। मुख्यमंत्री वहां दो दिन तक विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर हरियाणा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सैनी सूरत में हरियाणा के प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में बड़े उद्योगों के साथ निवेश को लेकर एमओयू होगा। उद्योग मंत्री राव नरबीर भी मौजूद हैं।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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