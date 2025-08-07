gurugram illegal colonies bulldozer action zone 1 know all details about गुरुग्राम में पनप रही थीं कॉलोनियां, प्रशासन के बुलडोजर ने एक झटके में सब तोड़ डाला, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में पनप रही थीं कॉलोनियां, प्रशासन के बुलडोजर ने एक झटके में सब तोड़ डाला

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गुरुग्रामThu, 7 Aug 2025 10:41 AM
नगर निगम गुरुग्राम ने बुधवार को अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। जोन-1 में की गई इस कार्रवाई में निगम की टीम ने बादशाहपुर में लगभग एक एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस जमीन पर ट्यूलिप वायलेट सोसाइटी ने आधे एकड़ पर कब्जा कर रखा था, जबकि बाकी हिस्से में झुग्गियां बसी हुई थीं।

निगम की टीम ने जेसीबी मशीनों का उपयोग करते हुए चिन्हित की गई जमीन पर बने अनधिकृत निर्माण और झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं, निगम की टीम ने एवेन्यू 69 कॉलोनी में भी कार्रवाई करते हुए 11 निर्माणाधीन भवनों को गिरा दिया। ये सभी निर्माण बिना किसी अनुमति के किए जा रहे थे।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बुधवार को अवैध रूप से पनप रही दो कॉलोनियों में बुलडोजर चलाया। ये कॉलोनियां फर्रुखनगर के गांव इकबालपुर और मुबारिकपुर में काटी जा रही थी। पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चला। किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया।

डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि मुबारिकपुर गांव में करीब एक एकड़ में कॉलोनी काटी जा रही थी। इस कॉलोनी में एक मकान निर्माणाधीन था तो 12 मकानों को तैयार करने के लिए डीपीसी बनाई गई थी। बुलडोजर ने निर्माणाधीन मकान के अलावा डीपीसी को जमींदोज कर दिया। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई गांव इकबालुपर में की गई। इस गांव में करीब दो एकड़ में कॉलोनी काटी जा रही थी। दो मकानों के निर्माण के लिए चारदीवारी की गई थी। इसे मलबे में मिलाने के बाद डीपीसी को तोड़ा गया। डीटीपीई मधोलिया ने लोगों से अपील की कि अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों में अपनी जिंदगी की जमापूंजी नहीं लगाएं।