पति ने गला घोंटकर की पत्नी की हत्या, फिर खुद किया भाई को फोन; गुरुग्राम में खौफनाक वारदात

संक्षेप:

गुरुग्राम के खांडसा गांव में एक शख्स ने कथित तौर पर झगड़े के बाद अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को पत्नी से झगड़े की सूचना दी, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो उन्होंने महिला को मृत पाया

Jan 30, 2026 10:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, पीटीआई
गुरुग्राम के खांडसा गांव में एक शख्स ने कथित तौर पर झगड़े के बाद अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को पत्नी से झगड़े की सूचना दी, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो उन्होंने महिला को मृत पाया और पति गायब था। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

मृत महिला की पहचान 27 साल की शिलू के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली थी। उसकी शादी सनी दयाल से लगभग आठ साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। एक बेटा और एक बेटी। वह शिलू के माता-पिता के साथ रहते हैं। पुलिस ने बताया कि दंपति लगभग चार साल से गुरुग्राम में रह रहे थे और उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे।

शिलू के भाई कपित की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, बुधवार रात को झगड़े के बाद सनी दयाल ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। शिकायतकर्ता ने बताया, गुरुवार दोपहर को सनी दयाल ने मेरे भाई आलोक को फोन किया और कहा कि शिलू से उसका झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने शिलू को पीटा था, और हमें आकर उससे निपटने के लिए कहा। उसने आगे बताया कि जब वह अपनी बहन और उसके पति के साथ उनके घर पहुंचा, तो उन्होंने शिलू को मृत पाया।

सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सब-इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया, आरोपी सनी दयाल हत्या के बाद से लापता है। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और संभावित छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
