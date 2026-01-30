पति ने गला घोंटकर की पत्नी की हत्या, फिर खुद किया भाई को फोन; गुरुग्राम में खौफनाक वारदात

संक्षेप: गुरुग्राम के खांडसा गांव में एक शख्स ने कथित तौर पर झगड़े के बाद अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को पत्नी से झगड़े की सूचना दी, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो उन्होंने महिला को मृत पाया

गुरुग्राम के खांडसा गांव में एक शख्स ने कथित तौर पर झगड़े के बाद अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को पत्नी से झगड़े की सूचना दी, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो उन्होंने महिला को मृत पाया और पति गायब था। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

मृत महिला की पहचान 27 साल की शिलू के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली थी। उसकी शादी सनी दयाल से लगभग आठ साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। एक बेटा और एक बेटी। वह शिलू के माता-पिता के साथ रहते हैं। पुलिस ने बताया कि दंपति लगभग चार साल से गुरुग्राम में रह रहे थे और उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे।

शिलू के भाई कपित की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, बुधवार रात को झगड़े के बाद सनी दयाल ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। शिकायतकर्ता ने बताया, गुरुवार दोपहर को सनी दयाल ने मेरे भाई आलोक को फोन किया और कहा कि शिलू से उसका झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने शिलू को पीटा था, और हमें आकर उससे निपटने के लिए कहा। उसने आगे बताया कि जब वह अपनी बहन और उसके पति के साथ उनके घर पहुंचा, तो उन्होंने शिलू को मृत पाया।