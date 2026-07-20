'पत्नी ने शराब ज्यादा पी ली थी, इसलिए मर गई'- जांच में खुल गया पति का कांड; ऐसे हुआ था मर्डर
गुरुग्राम में पत्नी की मौत को अधिक शराब पीने का मामला बताने वाले पति का झूठ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेनकाब हो गया। जांच में पता चल गया कि पति झूठ बोल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानिए आखिर पत्नी की मौत कैसे हुई।
गुरुग्राम में पत्नी की मौत को अधिक शराब पीने का मामला बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने वाले पति का झूठ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुल गया। जांच में सामने आया कि पत्नी ने ज्यादा शराब पीकर नहीं, बल्कि पति के हाथों गला घोंटकर जान गंवाई थी। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि रात का खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने पत्नी की हत्या कर दी।
पति का दावा- शराब पीते-पीते मर गई पत्नी
पुलिस के मुताबिक, 16 जुलाई को बादशाहपुर सब्जी मंडी के पास स्थित झुग्गियों में तालमई नामक महिला का शव मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती पूछताछ में महिला के पति दिनेश ने दावा किया कि वह और उसकी पत्नी दोनों शराब पीते थे। घटना वाले दिन उसकी पत्नी ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
शराब पीने से नहीं, ऐसे हुआ था मर्डर
हालांकि, पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया। रिपोर्ट आने पर खुलासा हुआ कि महिला की मौत अधिक शराब पीने से नहीं, बल्कि गला घोंटने और दम घुटने के कारण हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दिनेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की।
पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि घटना वाले दिन दोनों शराब के नशे में थे। इसी दौरान रात का खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में उसने पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी दिनेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। वह अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में किराये की झुग्गी में रहता था। हत्या के बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी की मौत को अधिक शराब पीने का परिणाम बताने की कोशिश की, लेकिन मेडिकल जांच ने पूरे मामले का सच सामने ला दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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