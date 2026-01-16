Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram houses obstructing main road will be demolished; people have been given 24 hours time to leave homes
गुरुग्राम में सड़क की राह में आ रहे घर टूटेंगे, लोगों को मकान खाली करने को 24 घंटे का दिया समय

गुरुग्राम में सड़क की राह में आ रहे घर टूटेंगे, लोगों को मकान खाली करने को 24 घंटे का दिया समय

संक्षेप:

गुरुग्राम में सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रहे मेन रोड के निर्माण में आ रहे मकान तोड़े जाएंगे। इसके लिए गुरुवार दोपहर को मुनादी करवाई गई। इन मकानों में रह रहे लोगों को शुक्रवार तक घर खाली करने का समय दिया गया है।  

Jan 16, 2026 07:28 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम में सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रहे मेन रोड के निर्माण में आ रहे मकान तोड़े जाएंगे। इसके लिए गुरुवार दोपहर को मुनादी करवाई गई। इन मकानों में रह रहे लोगों को शुक्रवार तक घर खाली करने का समय दिया गया है। इसके बाद यदि मकान को खाली नहीं किया जाता है तो पुलिस बल की मदद से सामान को बाहर निकालकर मकान को जमींदोज किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, 73 फ्लैट मालिकों के खिलाफ दर्ज किया मामला

बुधवार को मकानों को तोड़ने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) का तोड़फोड़ दस्ता पहुंच गया था। इस दस्ते ने कांग्रेसी नेता राजेश यादव के मकान को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था। कांग्रेसी नेता ने विरोध करते हुए कहा था कि मकान को तोड़ने से पहले उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और ना सामान निकालने का समय दिया गया। जमीन अधिग्रहण और निर्माण के एवज में मुआवजा राशि नहीं दी गई। इस विरोध को लेकर गुरुवार को एचएसवीपी के कनिष्ठ अभियंता मोहिन खान ने मुनादी करवाई।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में जमकर गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनीं 100 झुग्गियां ध्वस्त

15 हजार परिवारों को राहत मिलेगी

इस मेन रोड के बनने से सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। यह सड़क गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जुड़ जाएगी। इससे सेक्टर-68, 69 और 70 में विकसित रिहायशी सोसाइटियों में रहने वाले लोग इस मार्ग से गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर आवागमन कर सकेंगे। करीब 15 हजार परिवारों को राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में विरोध के बीच कांग्रेस नेता के घर चला बुलडोजर, 100 कमरे किए ध्वस्त

ज्ञानचंद सैनी, एसडीओ सर्वे, ''गुरुवार को सेक्टर-68 और सेक्टर-69 की मुख्य सड़क के निर्माण में आ रहे मकानों को तोड़ने के लिए मुनादी करवाई गई है। उन्हें खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। समयावधि पूरी होने के बाद इन मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सड़क बनवाई जाएगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।