गुरुग्राम के मकान में लगी भीषण आग, एक के बाद एक फटे LPG सिलेंडर; धमाकों से मचा हड़कंप
गुरुग्राम शहर के धूमसपुर गांव स्थित जेल रोड पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा टल गया। यहां की एनकेवी कालोनी में एक सूने मकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के पूरे इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई।
गुरुग्राम, कृष्ण कुमार
गुरुग्राम शहर के धूमसपुर गांव स्थित जेल रोड पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा टल गया। यहां की एनकेवी कालोनी में एक सूने मकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के पूरे इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते मकान से ऊंची-ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान में उठने लगा। इस दौरान घर के अंदर रखे दो एलपीजी गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आकर फट गए, जिससे हुए तेज धमाके की गूंज दूर-दूर तक सुनाई दी।
एक के बाद एक फटे सिलेंडर, भीषण आग से हड़कंप
घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। पहला सिलेंडर फटने के बाद दूसरा सिलेंडर भी लीक हो गया और उसमें आग भड़क उठी। कालोनी में मकान एक-दूसरे के बेहद नजदीक और घनी आबादी होने के कारण लोगों में इस बात का डर था कि कहीं आग आसपास के अन्य घरों तक न पहुंच जाए। अचानक हुए धमाकों से दहशत में आए लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त मकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा जनहानि का खतरा टल गया।
दमकल कर्मियों ने सूझबूझ से आग पर पाया काबू
मकान से धुआं और लपटें उठती देख स्थानीय सतर्क लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सेक्टर-29 दमकल केंद्र से तुरंत दो दमकल गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया। जब तक दमकल कर्मी पहुंचे, आग भूतल से फैलकर पहली मंजिल तक पहुंच चुकी थी और अंदर रखा सारा घरेलू सामान, फर्नीचर तथा कपड़े जलकर पूरी तरह राख हो चुके थे।
आग लगने की क्या वजह सामने आई?
दमकल कर्मियों ने मौके पर मोर्चा संभालते हुए बिना समय गंवाए पानी की बौछारें शुरू कर दीं। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दमकल अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने का मुख्य कारण शार्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है, हालांकि आग के वास्तविक कारणों की पुख्ता पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से एक बड़ा हादसा होने से बच गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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