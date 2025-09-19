नशे में पहुंचा और खाना पैक कराया, पैसे मांगने पर होटल मालिक और बेटे को डंडों से पीटा; गुरुग्राम में दबंगई

गुरुग्राम में दबंगई करने का मामला सामने आया है। एक होटल मालिक और उसके बेटे की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। दोनों का कसूर इतना था कि उन्होंने पैक कराए गए खाने के पैसे मांग लिए। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक होटल मालिक और उसके बेटे की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, क्योंकि उन्होंने पैक किए गए खाने के पैसे मांगे थे। यह घटना गुरुवार देर रात उद्योग विहार स्थित एक होटल में हुई। मुख्य आरोपी समेत तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी की पहचान डूंडाहेड़ा निवासी अनीश के रूप में हुई है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, अनीश कथित तौर पर नशे में होटल पहुंचा और कुछ खाने का सामान पैक करने का ऑर्डर दिया। खाना लेने के बाद अनीश बिल चुकाए बिना होटल से जाने लगा। होटल मालिक ने उसे रोक लिया और बिल चुकाने को कहा।

शिकायत के अनुसार, इसके बाद अनीश ने मालिक को गालियां देनी शुरू कर दीं और उसके साथ मारपीट की। जब मामला और बिगड़ गया तो अनीश ने मालिक को अंजाम भुगतने की धमकी दी और चला गया।

होटल मालिक के बेटे ने अपनी शिकायत में कहा कि कुछ देर बाद वह दो लड़कों के साथ स्कूटर पर आया। उन्होंने मुझे और मेरे पिता को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच, पीछे से एक काली स्कॉर्पियो आई। लाठी-डंडे लिए लगभग चार-पांच लोग उसमें से उतरे। उन्होंने भी हमें पीटना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने पिस्तौल दिखाकर हमें जान से मारने की धमकी भी दी।

जब होटल मालिक और उसके बेटे की पिटाई हो रही थी तभी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को होटल मालिक और उसके बेटे की पिटाई करते देखा जा सकता है।