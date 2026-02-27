Hindustan Hindi News
सावधान! स्क्रीनशॉट देखकर न हों गुमराह, गुरुग्राम में युवक ने फर्जी पेमेंट ऐप से ऐसे किया बड़ा फ्रॉड

Feb 27, 2026 11:15 am ISTPraveen Sharma गुरुग्राम, पीटीआई
गुरुग्राम में साइबर फ्रॉड का ऐसा नया मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और होटल मालिकों के होश उड़ा दिए हैं। एमसीए की डिग्री ले चुका 26 साल का एक युवक बिना एक पैसा दिए करीब 5 महीने तक शहर के एक आलीशान होटल में रुका रहा। होटल से जाते समय उसने 6 लाख रुपये से ज्यादा का बिल चुकाने के 'फेक पेमेंट' के स्क्रीनशॉट होटल स्टाफ को भेजे थे। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि जब होटल प्रबंधन ने बाद में अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो अकाउंट में कोई पैसा क्रेडिट नहीं हुआ था। इसके बाद सेक्टर 53 थाने में एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी सोहना निवासी हिमांशु (26) के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्टग्रेजुएट डिग्री है। वह 'माई फेम' ऐप पर एक यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने का काम कर रहा था।

16 बार पेमेंट कर स्क्रीनशॉट वॉट्सऐप पर शेयर किए

डीएलएफ फेज 5 में गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित एक होटल और सर्विस अपार्टमेंट के ऑपरेटर तपिश कुमार की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, हिमांशु अक्टूबर 2025 से होटल में रह रहा था। 24 फरवरी तक आरोपी ने रहने के चार्ज के तौर पर ऑपरेटर को 16 पेमेंट किए और हर पेमेंट के स्क्रीनशॉट वॉट्सऐप पर शेयर किए, लेकिन ये सभी पेमेंट कथित तौर पर फ्रॉड थे।

24 फरवरी को होटल से किया चेकआउट

होटल द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा था, "जब हमने अपनी फर्म का बैंक अकाउंट चेक किया, तो पता चला कि कोई पेमेंट नहीं मिला था। हिमांशु से उसका बैंक स्टेटमेंट मांगा गया, लेकिन उसने देने से मना कर दिया और 24 फरवरी को होटल छोड़ दिया।"

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी पर होटल में रुकने का 6.17 लाख रुपये का बिल आया था, जिसमें से कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया। शिकायत के बाद सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने बुधवार को डीएलएफ फेज 5 इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

यूट्यूब से मिली नकली फोनपे ऐप की जानकारी

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसे यूट्यूब पर एक नकली फोनपे (PhonePe) ऐप के बारे में एक वीडियो मिला था। इसमें दिखाया गया था कि कैसे कोई फर्जी पेमेंट कर सकता है और ऐसा दिखा सकता है, जैसे पैसे रिसीवर के अकाउंट में क्रेडिट हो गए हों।

ऐप में सिर्फ स्कैनर काम करता है

गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "उसने नकली फोनपे ऐप इंस्टॉल किया, जिसमें सिर्फ स्कैनर काम करता है, जबकि बाकी सभी फीचर इनएक्टिव हैं। वह अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक होटल में रुका और होटल मैनेजर को 16 झूठे ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट भेजे और 6 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की।"

पुलिस ने बताया कि आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। आरोपी को गुरुवार को शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

