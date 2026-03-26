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मौत के बाद 5 लाख का इलाज? गुरुग्राम के अस्पताल में देर रात बड़ा बवाल, लाठीचार्ज

Mar 26, 2026 09:56 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित निजी अस्पताल में बुधवार देर जमकर हंगामा हुआ। सड़क हादसे में घायल एक 20 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज के नाम पर गंभीर आरोप लगाए।

मौत के बाद 5 लाख का इलाज? गुरुग्राम के अस्पताल में देर रात बड़ा बवाल, लाठीचार्ज

गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित निजी अस्पताल में बुधवार देर जमकर हंगामा हुआ। सड़क हादसे में घायल एक 20 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज के नाम पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का दावा है कि युवक की मौत 24 घंटे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बिल बढ़ाने के लिए उसे वेंटिलेटर/आईसीयू में रखा गया।

मृतक की पहचान 20 वर्षीय अजरुल इस्लाम के रूप में हुई है, जो सीएनजी ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। अजरुल एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे तुरंत पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब परिजनों ने मरीज की स्थिति में सुधार न देख उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही, तब अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों के गंभीर आरोप पांच लाख वसूले

अस्पताल के बाहर विलाप कर रहे परिजनों ने डॉक्टरों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अजरुल की मौत संभवत: 24 घंटे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसे छिपाकर रखा। इस दौरान बेड चार्ज, डॉक्टर विजिट, महंगी दवाइयां और टेस्ट के नाम पर 5 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूल ली गई। जब परिवार ने मरीज को कहीं और ले जाने का दबाव बनाया, तब जाकर डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। मौत का स्पष्ट कारण पूछने पर भी अस्पताल की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

सड़क पर लगा जाम, पुलिस ने संभाला मोर्चा

गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के बाहर सड़क जाम कर दी और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। भारी हंगामे और नोकझोंक के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर सड़क से हटाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अस्पताल परिसर में ही डटे रहे। उसके बाद पुलिस ने देर रात को लाठी फटकार सड़क से जाम हटवाया गया।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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