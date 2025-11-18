Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram High Profile Fraud By Fake Son OF NRI Husband Wife
गुरुग्राम में ठगी का हाई-प्रोफाइल तरीका, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के लिए बना डाला पति-पत्नी का फर्जी बेटा

गुरुग्राम में ठगी का हाई-प्रोफाइल तरीका, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के लिए बना डाला पति-पत्नी का फर्जी बेटा

संक्षेप: गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब के नया शहर निवासी 31 वर्षीय लखविंदर सिंह के रूप में हुई है। आरोपी पिछले तीन वर्षों से सेक्टर-31 गुरुग्राम में स्थित दो बहुमूल्य मकानों को जाली दस्तावेजों के आधार पर बेचने की कोशिश कर रहा था।

Tue, 18 Nov 2025 05:48 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा-I ने अमेरिका में रह रहे एक NRI दंपति से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की कोशिश करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी, जिसने NRI का फर्जी बेटा बनकर प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर कराई थी को लंदन से भारत लौटते ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब के नया शहर निवासी 31 वर्षीय लखविंदर सिंह के रूप में हुई है। आरोपी पिछले तीन वर्षों से सेक्टर-31 गुरुग्राम में स्थित दो बहुमूल्य मकानों को जाली दस्तावेजों के आधार पर बेचने की कोशिश कर रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ठगी का हाई-प्रोफाइल तरीका

पुलिस के अनुसार NRI शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी अमेरिका में रहते हैं और सेक्टर-31 में दो मकानों के मालिक हैं। ठगों ने धोखाधड़ी के लिए एक अत्यंत जटिल और अंतर्राष्ट्रीय तरीका अपनाया। गिरोह ने सबसे पहले शिकायतकर्ता का एक फर्जी बेटा 'करण भटनागर' तैयार किया। इसके बाद, NRI दंपति के फर्जी पासपोर्ट फ्रांस में बनवाए गए।

इन्हीं फर्जी पासपोर्टों के आधार पर, करण भटनागर के नाम पर स्विट्जरलैंड के कंटन ओबवाल्डन (Konton Obwalden) में एक फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) तैयार और रजिस्टर्ड कराई गई। एंबेसी के माध्यम से GPA: ठगों ने इस जाली GPA को कानूनी जामा पहनाने के लिए इसे एंबेसी के माध्यम से भारत मंगवाया और गुरुग्राम के कलेक्टर कार्यालय में रजिस्टर्ड करवा लिया।

मार्च 2021 में फर्जी करण भटनागर ने इसी जाली GPA का इस्तेमाल करते हुए हुडा/HSVP कार्यालय में आकर मकानों की ट्रांसफर परमिशन आरोपी लखविंदर सिंह के नाम रजिस्टर्ड करवा दी। धोखाधड़ी के इस प्रयास का खुलासा तब हुआ जब सितंबर 2021 को NRI दंपति के पास एक प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया। डीलर ने बताया कि उसने उनके 'बेटे करण भटनागर' को 15 लाख रुपये एडवांस में दे दिए हैं और 1 करोड़ रुपये RTGS करने जा रहा है। दंपति ने यह सुनकर तुरंत बताया कि उनका कोई बेटा नहीं है और उन्होंने किसी को कोई पॉवर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है।

NRI ने तत्काल HSVP में शिकायत दी, जहां उन्हें लखविंदर सिंह को ट्रांसफर की गई परमिशन के बारे में पता चला। इसके बाद तीन जनवरी 20203 को सदर थाने में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और जांच आर्थिक अपराध शाखा-I को सौंप दी गई।

लंदन से लौटते ही गिरफ्तार

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी लखविंदर सिंह अक्टूबर 2022 में अपनी पत्नी (जो स्टूडेंट वीजा पर थी) के साथ यूके चला गया था। गुरुग्राम पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क साधा और उस पर निगरानी रखी। 17 नवंबर को जैसे ही लखविंदर सिंह का डिपेंडेंट वीजा समाप्त होने पर वह लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, पुलिस टीम ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह 2021-2022 से ही ट्रांसफर परमिशन के आधार पर प्रॉपर्टी बेचने की लगातार कोशिश कर रहा था। आरोपी को 18 नवंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा और मामले में शामिल अन्य अंतर्राष्ट्रीय ठगों की पहचान के लिए गहन पूछताछ की जाएगी।

—गौरव चौधरी—-

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।