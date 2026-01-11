Hindustan Hindi News
Gurugram Hero Honda Chowk to Umang Bhardwaj Chowk 3 KM long elevated road plan GMDA approach to NHAI
गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक बनेगा 3 KM लंबा एलिवेटेड रोड, योजना में फिर बदलाव

संक्षेप:

गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक रोड योजना में एक बार फिर बदलाव करने की तैयारी है। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने एनएचएआई को करीब 3 किलोमीटर लंबे इस रोड को एलिवेटेड बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर नए सिरे से एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।

Jan 11, 2026 08:00 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक रोड योजना में एक बार फिर बदलाव करने की तैयारी है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने एनएचएआई अधिकारियों को करीब 3 किलोमीटर लंबे इस रोड को एलिवेटेड बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर नए सिरे से एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।

एनएचएआई ने रोड को NH 352W में शामिल किया

पिछले पांच साल से हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क बदहाल अवस्था में है। जीएमडीए के आग्रह पर एनएचएआई ने इस रोड को नेशनल हाईवे 352डब्ल्यू में शामिल कर लिया है। इस रोड का निर्माण जीएमडीए के खर्च पर किया जाएगा। शुरुआत में इस रोड की चौड़ाई बढ़ाने की योजना को तैयार किया गया था। तीन-तीन लेन की मुख्य सड़क और दो-दो लेन की सर्विस रोड को तैयार करने करना था। उमंग भारद्वाज चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण करना था। दूसरी बार योजना बनी कि सेक्टर-37 और खांडसा चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए।

कृत्रिम झील के बैनर लगाए

एनएचएआई की योजना के तहत हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक सेक्टर-10ए की तरफ बरसाती नाले का निर्माण होना है। पिछले एक साल से बरसाती नाला खोदकर बीच में छोड़ा हुआ है। इस वजह से हादसे का डर बना हुआ है। विरोध में लोगों ने जगह-जगह हरियाणा सरकार की कृत्रिम झील होने के बैनर लगा दिए हैं।

योगेश तिलक, परियोजना अधिकारी एनएचएआई, ''जीएमडीए ने हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक को जोड़ रही सड़क को एलिवेटेड बनाने के लिए कहा है। ऐसे में नए सिरे से इसका एस्टीमेट बनाया जा रहा है।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
