गुरुग्राम की बदहाली के लिए भी क्या नेहरू जिम्मेदार; इस बिजनेसमैन का BJP से सवाल

सुहेल सेठ ने एक्स हैंडल पर लिखा कि गंभीरता से कहें तो गुरुग्राम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस शहर को बर्बाद करने वाले पहले शख्स मनोहर लाल खट्टर थे और अब नायब सैनी इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं।

सोमवार को मौसम की पलटी ने सबसे ज्यादा आफत गुरुग्राम वालों की कर दी है। दूर तक जाम का झाम है तो हर ओर सड़कें जलमग्न भी हैं। कल शाम से सोशल मीडिया पर तैर रहीं गुरुग्राम की बदहाली की तस्वीरें, वीडियोज सबकुछ बयां कर रहे हैं। इस बदइंतजामी पर लोगों का गुस्सा भी खूब फूट रहा है। अब गुरुग्राम वालों को मशहूर बिजनेसमैन और लेखक सुहेल सेठ का भी साथ मिला है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी से सीधे पूछा कि क्या इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार होंगे। प्लीज आप उन्हें दोष नहीं दे सकते।

सुहेल सेठ ने एक्स हैंडल पर लिखा कि गंभीरता से कहें तो गुरुग्राम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस शहर को बर्बाद करने वाले पहले शख्स मनोहर लाल खट्टर थे और अब नायब सैनी इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। भाजपा को कुछ गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। वे पिछले 11 साल से इस राज्य को चला रहे हैं। अब आप इसके लिए नेहरू को दोष नहीं दे सकते।

सुहेल सेठ ने गुरुग्राम को लेकर पहली बार चिंता जताई हो ऐसा नहीं है। उन्होंने कई मंचों से गुरुग्राम की खराब व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एक बार तो उन्होंने एक कार्यक्रम में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से इसकी शिकायत की थी। सुहेल सेठ ने तब कहा था कि हर साल, बिना सरकारी मदद के, हम लोगों के लिए एक 'वेनिस' बनाते हैं, ताकि वे इसका आनंद उठा सकें। हम गुरुग्राम की समानतावादी भावना को दिखाने के लिए सड़कों पर कचरा फैलाते हैं। हमारे यहां ट्रैफिक लाइटों से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। हमारे यहां स्कूलों से ज्यादा बार हैं। सुहेल सेठ खराब प्रशासन और गिरते शहरी बुनियादी ढांचे के कारण, वह पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मिलेनियम सिटी का प्रशासन अपने हाथ में लेने का आग्रह करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

सोमवार शाम तक गुरुग्राम में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और भारी ट्रैफिक जाम लग गया। लोग घंटों तक नेशनल हाईवे 48 पर जाम में फंसे रहे। गुरुग्राम के राजीव चौक पर गाड़ियों, बाइकों और ट्रकों को जलभराव वाली सड़कों से निकलने में काफी मुश्किल हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक रेंग-रेंग कर चल रहा था।