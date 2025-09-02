गुरुग्राम की बारिश ने तोड़ दिया इस गांव का 54 साल पुराना डैम, सड़कों पर कई फीट भरा पानी

साल 1971 में आई बारिश में यह बांध टूट गया था। 54 साल बाद सोमवार को हुई बारिश के बाद एक बार फिर से बांध टूट गया। इस दौरान दस से ज्यादा लोग एक दम से आए पानी में बह गए थे,जिनकों स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया गया।

गुरुग्राम में कादरपुर गांव में बांध टूटने से अरावली की पहाड़ियों से आया बारिश का पानी सेक्टर 63 तक पहुंच गया, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की तेज धारा इतनी प्रबल थी कि उसे रोकना असंभव हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है,जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। कई घरों के सामने से पानी निकला, रास्तों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

इससे लोगों को आने-जाने में लोगों को दिक्कत हुई। बता दे कि इससे पहले साल 1971 में आई बारिश में यह बांध टूट गया था। 54 साल बाद सोमवार को हुई बारिश के बाद एक बार फिर से बांध टूट गया। इस दौरान दस से ज्यादा लोग एक दम से आए पानी में बह गए थे,जिनकों स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया गया।

मंगलवार को गांव के लोगों ने जेसीबी को बुलाकर बांध को दोबारा से बनाने का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने पानी रोकने के लिए प्रयास किया,लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ भी करना मुश्किल था। सूचना मिलने पर विभिन्न विभागों से टीमे मौके पर पहुंची।

भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम में हर जगह परेशानी हुई। पुराने गुरुग्राम-दिल्ली रोड, हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक, सोहना रोड, राजीव चौक और कई दूसरे इलाकों में गाड़ियां फंसने की खबरें सामने आईं। नरसिंहपुर, राजीव चौक, सेक्टर 56 रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सुभाष चौक, सोहना रोड, उद्योग विहार और पुराने गुरुग्राम के दूसरे हिस्से लगभग पूरी तरह से पानी में डूब गए थे, जिससे ट्रैफिक रुक गया था। भारी बारिश के बावजूद, ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को संभालने का काम किया।