गुरुग्राम में हरियाणा के मंत्री के बंगले पर सिपाही की मौत, रहस्यमय हालात में मिला शव

गुरुग्राम के सिविल लाइंस इलाके में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के बंगले पर सुरक्षा में तैनात एक सिपाही का शव मिला है, पुलिस को शक है कि सिपाही ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, हालांकि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा।

गुरुग्राम के सिविल लाइंस इलाके में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के बंगले पर सुरक्षा में तैनात एक सिपाही मृत पाया गया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना रात के सन्नाटे में सामने आई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

रात 2:30 बजे का हिला देने वाला खुलासा सिविल लाइंस थाने के SHO कृष्ण कुमार ने बताया कि 49 साल के मृतक सिपाही झज्जर के सुखपुरा गांव का रहने वाले थे। वो बंगले के प्रवेश द्वार पर बने गार्ड रूम में बेसुध हालत में मिला। उनके साथ ड्यूटी पर मौजूद एक अन्य सिपाही ने उन्हें बेहोश देखा और तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

SHO कृष्ण कुमार ने कहा, 'हमें शक है कि सिपाही ने कोई जहरीला पदार्थ खाया हो सकता है, जिससे उसकी मौत हुई। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।'

क्या है मौत का रहस्य? पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि सिपाही ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया होगा। मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी मुर्दाघर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक मृतक के परिवार वालों ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है और न ही कोई बयान दिया है। परिवार के बयान के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।