गुरुग्राम गोल्फ कोर्स के तालाब में 2 बच्चों की डूबकर मौत, दिल्ली में भी गई थी 3 मासूमों की जान
दोनों घटनाएं लगभग एक जैसी ही हैं। बस जगह और बच्चे बदल गए हैं। ताजा घटनाक्रम एंबिएंस मॉल के पीछे स्थित एंबिएंस आईलैंड के गोल्फ कोर्स का है। यहां के तालाब में 2 मासूम बच्चे डूबकर मर गए हैं।
साइबर सिटी गुरुग्राम के वीवीआईपी इलाके में 2 मासूम बच्चों की मौत ने दिल्ली के गोल्फ कोर्स में 3 बच्चों की मौत के जख्म फिर कुरेद दिए हैं। दोनों घटनाएं लगभग एक जैसी ही हैं। बस जगह और बच्चे बदल गए हैं। ताजा घटनाक्रम एंबिएंस मॉल के पीछे स्थित एंबिएंस आईलैंड के गोल्फ कोर्स का है। यहां के तालाब में 2 मासूम बच्चे डूबकर मर गए हैं।
ऐसी ही घटना दिल्ली के गोल्फ कोर्स मैदान स्थित तालाब में बीते अप्रैल माह हुई थी। तब जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या थी तीन। गुरुग्राम में जान गंवाने वाले बच्चों की उम्र महज 10 और 11 साल थी। दोनों पास के ही नाथूपुर गांव के रहने वाले थे। इस हादसे के बाद से पूरे गांव में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
खेलते-खेलते गोल्फ कोर्स की तरफ चले गए थे बच्चे
शुरूआती जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा गुरुवार रात करीब आठ बजे का बताया जा रहा है। नाथूपुर गांव के रहने वाले दोनों बच्चे शाम को घर से खेलने के लिए निकले थे। खेलते-खेलते दोनों बच्चे सुरक्षा घेरे को पार कर एंबिएंस आईलैंड के अंदर बने गोल्फ कोर्स की तरफ चले गए। वहाँ बने एक गहरे कृत्रिम तालाब में नहाने चले गए और दोनों की डूबने से मौत हो गई ।
जब तक पुलिस आई, दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी
हादसे की जानकारी मिलने पर डीएलएफ फेज-3 थाना पुलिस की टीम तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने भारी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों मासूमों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया की मामले में जांच की जा रही है ।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
इस हादसे ने एंबिएंस आईलैंड और गोल्फ कोर्स जैसे हाई-प्रोफाइल इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अगर इलाके में सुरक्षा इंतजाम मजबूत होते, तो बच्चे अंदर तक नहीं पहुंच पाते। स्थानीय लोगों ने तालाब के आसपास बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग उठाई है, ताकि भविष्य में ऐसा दर्दनाक हादसा दोबारा न हो।
दिल्ली के गोल्फ कोर्स में 3 बच्चों की हुई थी मौत
आपको बताते चलें कि दिल्ली के द्वारका स्थित एक गोल्फ कोर्स के 15 फुट गहरे तालाब में बीती अप्रैल दो भाइयों समेत तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। वे गोल्फ कोर्स की चारदीवारी फांदकर अंदर घुसे थे। पुलिस ने मृतकों की पहचान गोयला डेयरी के निवासी दो भाइयों रवि जायसवाल (8) और वीर जायसवाल (11) के अलावा हर्ष (11) के रूप में की थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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