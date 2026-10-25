एचएसआईआईडीसी ने गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी को नई और खास पहचान देने के लिए यहां वर्ल्ड-क्लास आइकॉनिक टावर बनाने का प्लान बनाया है। जल्द ही इसके लिए एक सलाहकार डीपीआर तैयार कराई जाएगी।

अमर मौर्य, गुरुग्राम गुरुग्राम के ग्लोबल सिटी में वर्ल्ड-क्लास आइकॉनिक टावर बनाने की योजना तैयार की गई है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारी इसके लिए सलाहकार नियुक्त कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराएंगे।

साथ ही, बुनियादी ढांचे, बिजली और पानी की आपूर्ति से जुड़े काम तीन महीने में पूरे करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। इससे भूखंडों की ई-नीलामी के दौरान निवेशकों को परेशानी नहीं होगी। ग्लोबल सिटी को एकीकृत व्यावसायिक और आवासीय जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां ऑफिस टावर, रेजिडेंशियल ब्लॉक, खुदरा बाजार, होटल, अस्पताल, स्कूल, विवाह महल और सामुदायिक केंद्र बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य इस परियोजना को प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। आइकॉनिक टावर के निर्माण की योजना इसके लिए अलग से तैयार की जाएगी।

ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का 80 प्रतिशत काम पूरा ग्लोबल सिटी द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे गुरुग्राम के सेक्टर-36, 36बी, 37, 37ए और 37बी में करीब 1003 एकड़ में विकसित की जा रही है, जो एक मिक्स लैंड यूज वाली टाउनशिप है। परियोजना के पहले चरण पर 940 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसका करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बिजली-पानी और सीवर सुविधा देने की तैयारी एचएसआईआईडीसी ग्लोबल सिटी में पहले चरण काम का पूरा होने के बाद टेंडरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके सड़कें, बिजली, पानी की सप्लाई और सीवेज सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार कर रहा है। इसके बाद अलग-अलग साइज के प्लॉट, जो मिश्रित जमीन के इस्तेमाल के लिए तय किए गए हैं, ई-नीलामी के जरिये प्राइवेट डेवलपर्स को दिए जाएंगे। कॉमर्शियल प्लॉट में काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है।

मंत्री की निगरानी में कार्य एचएसआईआईडीसी के डीजीएम अरुण गर्ग ने कहा कि उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह इस परियोजना का हर महीने निगरानी करते हैं। ग्लोबल सिटी को वर्ल्ड-क्लास बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर विकसित करना है। परियोजना को इसे दुबई की तर्ज पर आधुनिक बनाने की बात शामिल है। वहां की शहरी चुनौतियों से सीखकर एक बेहतर मॉडल तैयार किया जाएगा। ग्लोबल सिटी की योजना पूरी तरह से नए सिरे से बनाई जा रही है, ताकि पुराने शहर में देखी जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सके।