गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी-विजन सिटी को जोड़ेगा 4-लेन अंडरपास, द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे बनेगा इंटरचेंज
Gurugram News : हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka expressway) पर स्थित ग्लोबल सिटी और विजन सिटी को आपस में जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जीएमडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है।
Gurugram News : हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka expressway) पर स्थित ग्लोबल सिटी और विजन सिटी को आपस में जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। एचएसआईआईडीसी ने इसके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिरकण (जीएमडीए) से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है।
एचएसआईआईडी की तरफ से सेक्टर-36 और सेक्टर-37 में करीब एक हजार एकड़ में ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना बनाई है। इसके दूसरी तरफ सेक्टर-88 में करीब 121 एकड़ में विजन सिटी विकसित करने की योजना है। ग्लोबल सिटी में औद्योगिक, रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जबकि विजन सिटी में व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे पटौदी रोड चौराहे के पास चार लेन का भूमिगत अंडरपास (ट्रम्पेट इंटरचेंज) बनाया जाएगा।
923 करोड़ रुपये की आएगी लागत
इसके निर्माण पर करीब 923 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस अंडरपास का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे के यातायात को बाधित किए बिना किया जाएगा। इसके निर्माण में आई लागत को एचएसआईआईडीसी की तरफ से वहन किया जाएगा।
शोरूम, होटल और अस्पताल बनेगा
पिछले साल पांच सितंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इस सिलसिले में एनएचएआई, एचएसआईआईडीसी और जीएमडीए अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। इसमें इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। अंडरपास निर्माण के लिए जीएमडीए की जमीन की जरूरत होगी, जिसके लिए एचएसआईआईडीसी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। इस सिलसिले में एचएसआईआईडीसी के सहायक महाप्रबंधक एके गर्ग की तरफ से जीएमडीए की परियोजना समव्यक को पत्र लिखा है। बता दें कि विजन सिटी में बड़े-बड़े शोरूम, होटल और अस्पताल का निर्माण होगा।
अभिनव वर्मा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, ''एचएसआईआईडीसी ने ग्लोबल सिटी और विजन सिटी को जोड़ने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे अंडरपास निर्माण की योजना बनाई है। एनएचएआई की तरफ से इस अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए एचएसआईआईडीसी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया है।''