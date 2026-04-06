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गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी-विजन सिटी को जोड़ेगा 4-लेन अंडरपास, द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे बनेगा इंटरचेंज

Apr 06, 2026 09:51 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Gurugram News : हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka expressway) पर स्थित ग्लोबल सिटी और विजन सिटी को आपस में जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जीएमडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है।

गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी-विजन सिटी को जोड़ेगा 4-लेन अंडरपास, द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे बनेगा इंटरचेंज

Gurugram News : हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka expressway) पर स्थित ग्लोबल सिटी और विजन सिटी को आपस में जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। एचएसआईआईडीसी ने इसके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिरकण (जीएमडीए) से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है।

एचएसआईआईडी की तरफ से सेक्टर-36 और सेक्टर-37 में करीब एक हजार एकड़ में ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना बनाई है। इसके दूसरी तरफ सेक्टर-88 में करीब 121 एकड़ में विजन सिटी विकसित करने की योजना है। ग्लोबल सिटी में औद्योगिक, रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जबकि विजन सिटी में व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे पटौदी रोड चौराहे के पास चार लेन का भूमिगत अंडरपास (ट्रम्पेट इंटरचेंज) बनाया जाएगा।

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923 करोड़ रुपये की आएगी लागत

इसके निर्माण पर करीब 923 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस अंडरपास का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे के यातायात को बाधित किए बिना किया जाएगा। इसके निर्माण में आई लागत को एचएसआईआईडीसी की तरफ से वहन किया जाएगा।

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शोरूम, होटल और अस्पताल बनेगा

पिछले साल पांच सितंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इस सिलसिले में एनएचएआई, एचएसआईआईडीसी और जीएमडीए अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। इसमें इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। अंडरपास निर्माण के लिए जीएमडीए की जमीन की जरूरत होगी, जिसके लिए एचएसआईआईडीसी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। इस सिलसिले में एचएसआईआईडीसी के सहायक महाप्रबंधक एके गर्ग की तरफ से जीएमडीए की परियोजना समव्यक को पत्र लिखा है। बता दें कि विजन सिटी में बड़े-बड़े शोरूम, होटल और अस्पताल का निर्माण होगा।

अभिनव वर्मा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, ''एचएसआईआईडीसी ने ग्लोबल सिटी और विजन सिटी को जोड़ने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे अंडरपास निर्माण की योजना बनाई है। एनएचएआई की तरफ से इस अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए एचएसआईआईडीसी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया है।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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