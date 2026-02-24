वह चुपचाह सहता रहा और रोड पर लड़की मारती रही दनादन; गुरुग्राम का थप्पड़कांड वायरल
साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर आए दिन अजीबोगरीब वाकये सामने आते रहते हैं। ताजा मामला शहर के एक व्यस्त इलाके का है, जहां एक युवती ने युवक पर लगातार कई थप्पड़ बरसाए। बीच सड़क पर इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
चर्चा है कि यह घटना रविवार की है, जब एक युवक और युवती किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती काफी गुस्से में है। वह युवक पर चिल्ला रही है। वह एक स्कूटी पर बैठकर लड़के का कॉलर पकड़े रही और चिल्लाते हुए उसे पीटती रही। वह दनादन कई थप्पड़ जड़ देती है। इस दौरान वहां मौजूद राहगीरों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
वीडियो बनाते रहे लोग, लड़की बोली- बुला लो पुलिस
हैरानी की बात यह रही कि बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे के दौरान काफी देर तक वहां ट्रैफिक बाधित रहा और लोग बीच-बचाव करने के बजाय वीडियो बनाने में मशगूल दिखे। युवक शांति से युवती की बातें सुनता रहा और स्थिति को संभालने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन युवती का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि, कुछ लोग पुलिस बुलाने की बात कहते हैं तो लड़की चिल्लाती है कि बुला ले पुलिस। वह पिटने वाले लड़के से कहती है कि मेरे पास तेरे सारे सबूत हैं। मैं भी यही चाहती हूं कि आए पुलिस।
किसी ने पुलिस से नहीं की शिकायत
पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लिया गया है, हालांकि बिना शिकायत के कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।
सोशल मीडिया पर खूब हो रही चर्चा
वायरल वीडियो पर अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि आखिर लड़के की क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि वह इतने थप्पड़ चुपचाप सहन करता रहा। वहीं, कुछ लोग इसे उसकी सराफत तो कई लोग इसे प्यार की कीमत बता रहे हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि दोनों के बीच क्या संबंध हैं। लेकिन लोग अटकलें लगा रहे हैं कि दोनों प्रेमी हैं और किसी बात को लेकर उनके बीच अनबन हो गई थी।
