वह चुपचाह सहता रहा और रोड पर लड़की मारती रही दनादन; गुरुग्राम का थप्पड़कांड वायरल

Feb 24, 2026 08:11 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर आए दिन अजीबोगरीब वाकये सामने आते रहते हैं। ताजा मामला शहर के एक व्यस्त इलाके का है, जहां एक युवती ने युवक पर लगातार कई थप्पड़ बरसाए।

साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर आए दिन अजीबोगरीब वाकये सामने आते रहते हैं। ताजा मामला शहर के एक व्यस्त इलाके का है, जहां एक युवती ने युवक पर लगातार कई थप्पड़ बरसाए। बीच सड़क पर इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

चर्चा है कि यह घटना रविवार की है, जब एक युवक और युवती किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती काफी गुस्से में है। वह युवक पर चिल्ला रही है। वह एक स्कूटी पर बैठकर लड़के का कॉलर पकड़े रही और चिल्लाते हुए उसे पीटती रही। वह दनादन कई थप्पड़ जड़ देती है। इस दौरान वहां मौजूद राहगीरों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

वीडियो बनाते रहे लोग, लड़की बोली- बुला लो पुलिस

हैरानी की बात यह रही कि बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे के दौरान काफी देर तक वहां ट्रैफिक बाधित रहा और लोग बीच-बचाव करने के बजाय वीडियो बनाने में मशगूल दिखे। युवक शांति से युवती की बातें सुनता रहा और स्थिति को संभालने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन युवती का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि, कुछ लोग पुलिस बुलाने की बात कहते हैं तो लड़की चिल्लाती है कि बुला ले पुलिस। वह पिटने वाले लड़के से कहती है कि मेरे पास तेरे सारे सबूत हैं। मैं भी यही चाहती हूं कि आए पुलिस।

किसी ने पुलिस से नहीं की शिकायत

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लिया गया है, हालांकि बिना शिकायत के कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

सोशल मीडिया पर खूब हो रही चर्चा

वायरल वीडियो पर अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि आखिर लड़के की क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि वह इतने थप्पड़ चुपचाप सहन करता रहा। वहीं, कुछ लोग इसे उसकी सराफत तो कई लोग इसे प्यार की कीमत बता रहे हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि दोनों के बीच क्या संबंध हैं। लेकिन लोग अटकलें लगा रहे हैं कि दोनों प्रेमी हैं और किसी बात को लेकर उनके बीच अनबन हो गई थी।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

