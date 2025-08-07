गुरुग्राम में दौड़ती थार, छत पर बैठकर रील काट रही लड़की; 'मैडम जी' का पोज देख उड़ जाएंगे होश

Gurugram Thar Reel Video: गुरुग्राम के दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवती चलती थार की छत पर बैठकर स्टंट करती दिख रही है। इस दौरान वह रील भी बना रही है।

सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और लाइक्स पाने की होड़ में युवा अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालने से भी नहीं चूक रहे हैं। गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवती चलती थार की छत पर बैठकर स्टंट करती नजर आई। इस दौरान वह अलग-अलग तरह से पोज बनाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 अगस्त की है घटना यह घटना 2 अगस्त की है, जब काले बादलों और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया था। युवती इसी मौसम का लुत्फ उठाते हुए थार (एचआर 98 एम -0025) की छत पर बैठी थी। 33 सेकंड के इस वायरल वीडियो में वह कभी सड़क के ट्रैफिक को शूट करती दिख रही है, तो कभी खुद को कैमरे में देखकर पोज देती है।

थार के पीछे चल रही एक गाड़ी में बैठे शख्स ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही गुरुग्राम पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि इस वीडियो का संज्ञान लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक का पता लगाने में जुटी है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं यह पहला मौका नहीं है, जब गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का ऐसा मामला सामने आया हो। पिछले कुछ महीनों में रील बनाने के लिए स्टंट करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।