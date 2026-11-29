गुरुग्राम को 100 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस यह नई बसें 20 रूटों पर दौड़ेंगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को नए डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गुरुग्राम जिले को 100 एसी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। इन्हें नए डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) के बेड़े में शामिल हुईं ये नई बसें 20 रूटों पर दौड़ेंगी। यह यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

इलेक्ट्रिक बसें मिलेनियम सिटी सेंटर, साइबर हब, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, द्वारका एक्सप्रेसवे और नए आवासीय सेक्टरों को आपस में जोड़ेंगी। इनका किराया 15 से 35 रुपये तक निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 17 करोड़ की लागत से सेक्टर-48 स्थित जीएमसीबीएल के नए ई-बस डिपो का उद् घाटन भी किया। 100 इलेक्ट्रिक बसों के जुड़ने से बेड़े की संख्या 250 हुई। पहले 150 सीएनजी बसें संचालित हो रही है। इस मौके हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी गरिमामयी उपस्थिति में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम के विकास और सार्वजनिक परिवहन के इतिहास में आज एक नई शुरुआत हुई है। ई-बसें बढ़ती परिवहन जरूरतों को पूरा करने के साथ विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगी। शहर के तेजी से विस्तार के साथ सुरक्षित, भरोसेमंद और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की जरूरत भी बढ़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और आधुनिक ई-बस डिपो की स्थापना की गई है। इससे बसों के सुचारू संचालन के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध होगा और नागरिकों को आवागमन के अधिक विकल्प मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को सफल बनाने में जनभागीदारी भी महत्वपूर्ण है। निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक बसों का उपयोग करके प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। गुरुग्राम में ई-बस डिपो और नई इलेक्ट्रिक बसों से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई क्षमता मिलेगी। भविष्य में भी शहरों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

नौ मीटर लंबी बसें यात्रा को सुगम बनाएंगी उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम की सड़कों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें शहर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन को सुगम बनाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी, गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, जीएमडीएसीईओ डी.के. बेहेरा, सीपी शिवास कविराज, डीसी उत्तम सिंह, एडिशनल सीईओ मोहम्मद इमरान रजा, जीएमसीबीएल के सीईओ विश्वजीत चौधरी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सीईओ रविंद्र कुमार आदिि मौजूद रहे।

इन रूट पर दौड़ेंगी बसें मार्ग संख्या 321 डूंडाहेड़ा से सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन तक, मार्ग संख्या 322 धनकोट से मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक, मार्ग संख्या 323 पर रेलवे स्टेशन से थाना मोड़ तक, मार्ग संख्या 324 बीपीटीपी, सेक्टर-37डी से टाटा इंटेलियन पार्क, सेक्टर-58 तक बसें संचालित होंगी। मार्ग संख्या 325 पर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, मार्ग संख्या 326 पर राम मंदिर, पालम विहार से टाटा इंटेलियन पार्क, सेक्टर-58 तक बसें चलेंगी। मार्ग संख्या 328 महावीर चौक से सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन तक, मार्ग संख्या 329 गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से कंकरौला/भांगरौला गांव तक, मार्ग संख्या 330, महावीर चौक से वजीरपुर टी-पॉइंट तक पांच बसें संचालित होंगी। मार्ग संख्या 112 पर आठ बसें, गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से सेक्टर-55/56 मेट्रो स्टेशन तक संचालित होंगी। मार्ग संख्या 127 मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-4 से सिग्रम-10 तक होगी।

छह किलोमीटर तक 15 रुपये किराया ● जीरो से छह किलोमीटर तक 15 रुपये, छह से 13 किलोमीटर तक 25 रुपये 13 किलोमीटर से अधिक होने पर 35 रुपये किराया होगा।

● नए ई डिपो में एक साथ 120 बसें एक साथ चार्ज हो सकेंगी। यहां पर 24 चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है।

● तीन और नए चार्जिंग स्टेशन निर्माण के लिए प्रस्तावित है। इसमें सेक्टर-103, सेक्टर-65 और मानेसर क्षेत्र शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक बसों में ये सुविधाएं रहेंगी ● इलेक्ट्रिक बस 9 मीटर लंबी स्टैंडर्ड फ्लोर और वातानुकूलित है। इसमें चालक समेत कुल 27 सीट हैं।

● सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, फायर अलार्म सिस्टम, आपातकालीन स्थिति में उपयोग करने के लिए इमरजेंसी हैमर की व्यवस्था है।

● दिव्यांगों के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म होंगे। एलइडी डिस्पले और सर्वाधिक घोषणा प्रणाली सुविधा होगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की व्यवस्था रहेगी।