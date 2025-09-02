बांध तक टूट गया, बाढ़ आई, महाजाम लगा…; गुरुग्राम का तो बुरा हाल हो गया

गुरुग्राम में सोमवार दोपहर बाद मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। गांव कादरपुर में अरावली पर्वत शृंखला की तरफ बने बांध के टूटने से पांच से छह फीट तक पानी भर गया। जयपुर हाईवे पर 8 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया।

गुरुग्राम में सोमवार दोपहर बाद मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। गांव कादरपुर में अरावली पर्वत शृंखला की तरफ बने बांध के टूटने से पांच से छह फीट तक पानी भर गया। जलभराव में फंसी एसयूवी कार में सवार तीन युवक-युवतियों को ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला। इस बारिश ने जीएमडीए और गुरुग्राम नगर निगम के बारिश के पानी की निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी।

गांव कादरपुर में तो हालात बद से बदतर हो गए। शाम करीब छह बजे इस गांव में अरावली पर्वत शृंखला की तरफ बना बांध टूट गया। इससे गांव में भारी जलभराव की स्थिति बन गई। एक एसयूवी कार जलभराव में फंस गई। ग्रामीण इन्हें निकालने के लिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, लेकिन ट्रैक्टर बंद हो गया। इसके बाद दूसरे ट्रैक्टर की मदद से इन्हें जलभराव से बाहर निकाला गया। कई घरों में जलभराव की स्थिति बन गई।

इस बांध के टूटने से आसपास लगते गांव उल्लावास, गांव मैदावास, सेक्टर-61, 62, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सुशांत लोक दो और तीन में भारी जलभराव की स्थिति बन गई। सुशांत लोक तीन में कई घरों में पानी भर गया। ग्रामीणों ने बताया कि कादरपुर के बरसाती नालों पर बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने कुछ बरसाती नालों पर झुग्गियां और कमरे बना दिए हैं। इस वजह से गांव को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा है।

बजघेड़ा अंडरपास में यातायात बंद किया बारिश के बाद एनएचएआई ने द्वारका एक्सप्रेस वे स्थित बजघेड़ा अंडरपास को मिट्टी के कट्टे रखकर बंद कर दिया। सर्विस रोड पर डेढ़ से दो फीट तक जलभराव हो गया। इस वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

हीरो होंडा चौक पर वाहन चालक फंस गए हीरो होंडा चौक अंडरपास को जलभराव से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया। सर्विस रोड पर दो फीट तक जलभराव की स्थित हो गई। इससे उमंग भारद्वाज चौक से लेकर हीरो होंडा चौक तक यातायात जाम की स्थिति बन गई। इस सड़क पर एक फीट तक जलभराव हो गया।

शीतला माता रोड पर भारी जलभराव शीतला माता रोड पर करीब दो फीट तक जलभराव हो गया। सड़क पर कई मोटरसाइिकल और कार बीच में बंद हो गईं। इस तरह न्यू रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड, लक्ष्मण विहार रोड, सेक्टर-नौ-नौए रोड और बसई रोड पर एक फीट तक पानी भर गया। इससे वाहन चालक परेशान रहे।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आठ किलोमीटर लंबा जाम लगा दिल्ली-जयपुर हाईवे पर करीब आठ किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गांव नरसिंहपुर में दो से ढाई फीट तक पानी भर गया, जो मुख्य हाईवे तक पहुंच गया। सर्विस रोड पर कई गाड़ियां बंद हो गई। इससे खेड़की दौला टोल प्लाजा से लेकर राजीव चौक तक यातायात जाम की स्थिति बन गई। वाहन रेंग-रेंग कर चले।

दो सरकारी स्कूलों में पानी भरने से छुट्टी करनी पड़ी खांडसा रोड स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल और झाड़सा के प्राथमिक स्कूल के कमरों में सोमवार को बारिश का पानी घुस गया है। हालात बिगड़ने के बाद स्कूल प्रबंधन ने इन दोनों स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर दी। खांडसा स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि बारिश से सड़क पर कीचड़ फैल जाता है।

गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर डेढ़ फीट तक पानी भरा बारिश के कारण गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर सुभाष चौक के समीप सर्विस रोड पर एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया। जाम की स्थिति बन गई। लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में दो से तीन घंटे तक का समय लग गया। सुभाष चौक से लेकर हीरो होंडा चौक तक भी भारी जलभराव था।

घर से काम करने की सलाह दी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि सोमवार को दोपहर तीन बजे से लेकर शाम सात बजे करीब 100 एमएम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भारी बारिश की आशंका जताई है। कार्पोरेट और निजी संस्थानों को निर्देश दिए कि वे कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश जारी करें। स्कूलों को ऑनलाइन कक्षा लगाने के निर्देश दिए।

बारिश से बिजली घर में फाल्ट, परेशानी बढ़ी बारिश के कारण सेक्टर-107 स्थित 220केवीए क्षमता के बिजली घर में फाल्ट आ गया। इससे कई घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। डीएचबीवीएन के अधीक्षक अभियंता श्यामवीर सैनी के मुताबिक ट्रांसफार्मर को ठीक करके देर शाम बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया है।