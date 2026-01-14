Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram faridabad road traffic jam relief gwal pahari slip road gmda
गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर जाम से मिलेगी राहत, ग्वाल पहाड़ी के पास बनेगी नई स्लिप रोड

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर जाम से मिलेगी राहत, ग्वाल पहाड़ी के पास बनेगी नई स्लिप रोड

संक्षेप:

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर लगने वाले भारी जाम को खत्म करने के लिए यातायात पुलिस ने ग्वाल पहाड़ी पुलिस चौकी के पास स्लिप रोड बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे जीएमडीए ने जल्द शुरू करने की मंजूरी दी है।

Jan 14, 2026 07:42 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर जाम से राहत दिलाने की तैयारी की जा रही है। यातायात पुलिस ने सर्वेक्षण में पाया है कि यदि ग्वाल पहाड़ी पुलिस चौकी के समीप गुरुग्राम से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद जाने के लिए स्लिप रोड का निर्माण कर दिया जाए तो जाम से राहत मिल सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जीएमडीए ने की रोड बनाने की सिफारिश

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) से स्लिप रोड बनाने के लिए सिफारिश की है। जीएमडीए के सीईओ के मुताबिक स्लिप रोड निर्माण की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। रोजाना सुबह और शाम के समय गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर जाम की समस्या बन जाती है। कई बार तो स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि इस रोड को पार करने में एक से सवा घंटे तक का समय लग जाता है।

ये भी पढ़ें:एंबुलेंस के पास रुका और...; गुरुग्राम में हिस्ट्रीशीटर को गोली लगने से मौत

घाटा टी प्वाइंट से लगता है जाम

घाटा टी प्वाइंट से वाहनों का जाम लगना शुरू होता है, जो फरीदाबाद रोड पर हनुमान मंदिर तक रहता है। सर्वेक्षण में यातायात पुलिस ने पाया है कि गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर टोल प्लाजा के समीप स्ट्रीट लाइट का पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है। इस वजह से यहां अंधेरा छाया रहता है। सड़क हादसा होने का डर बना रहता है।

जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर यातायात को और बेहतर किया जाएगा। जहां पर भी स्लिप रोड बनाने की जरूरत होगी, वहां पर जल्द इसका निर्माण शुरू करवाएंगे।

ये भी पढ़ें:क्या गुरुग्राम में माइनस में पहुंचा तापमान; वायरल VIDEO और दावे में कितना दम?

लोग बोले, रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ा

ग्वाल पहाड़ी निवासी धीरज तंवर का कहना है कि ग्वाल पहाड़ी पुलिस चौकी के समीप यदि स्लिप रोड का निर्माण हो जाता है तो यातायात जाम में कमी आ सकती है। गुरुग्राम से ग्वाल पहाड़ी या दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद जाने के लिए वाहन चालकों को यातायात सिग्नल पर फंसना नहीं पड़ेगा। इससे यातायात बेहतर होगा। सोनू तंवर का कहना है कि पिछले कुछ समय में इस सड़क पर यातायात बेहद अधिक बढ़ गया है। इस सड़क पर यातायात सुरक्षा उपकरणों की बेहद कमी है, जिससे सड़क हादसा होने का डर रहता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।