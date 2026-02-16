Hindustan Hindi News
गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड क्या हटेगा टोल प्लाजा? खत्म होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट

Feb 16, 2026 09:39 am IST
Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर 17 साल का टोल कॉन्ट्रैक्ट 31 मई 2026 को खत्म हो रहा है जिससे लाखों वाहन चालकों को टोल से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि एक महत्वपूर्ण विषय इस महत्वपूर्ण सड़क का मरम्मत का है।

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर अब वाहनों के बेरोक-टोक फर्राटा भरने की उम्मीद जग गई है क्योंकि टोल कंपनी के साथ किया गया 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट इस साल 31 मई को खत्म हो सकता है। बता दें कि रोजाना करीब एक लाख वाहन इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इन वाहनों को अक्सर भारी जाम और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इस टोल को पूरी तरह हटाने की मांग कर रहे हैं।

जाम मुक्त सफर का मिलेगा मौका

ऐसे में जब टोल कंपनी के साथ हुआ 17 वर्ष पुराना करार 31 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या यह टोल हटाया जाता है। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर बने इस टोल प्लाजा हटाए जाने को लेकर अटकलें तेज हैं। शहर के लोगों को भी उम्मीद है कि अगले साढ़े तीन माह में गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर टोल प्लाजा हटने से जाम मुक्त सफर का मौका मिल सकेगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत भी एक महत्वपूर्ण मसला है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है।

पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा

सामाजिक कार्यकर्ता अजय बहल ने टोल की अवधि समाप्त होने की तारीख नजदीक आने पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग समय रहते इस रोड के रखरखाव की योजना तैयार करे। इस टोल प्लाजा को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि यदि टोल प्लाजा हटता है तो विभाग किस मॉडल के तहत इस रोड का रखरखाव करेगा, क्योंकि यह फरीदाबाद के लिए महत्वपूर्ण रोड है।

हर रोज एक लाख से ज्यादा वाहनों की आवाजाही

गुरुग्राम और फरीदाबाद रोड पर हर रोज एक लाख से ज्यादा वाहन आवाजाही करते हैं। इनमें कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी, औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोग शामिल हैं। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर गुरुग्राम की सीमा में बने इस टोल प्लाजा कीवजह से शहर के लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है।

टोल प्लाजा के जाम से हो रही परेशानी

पिछले कई वर्षों में टोल प्लाजा के जाम से लाखों लोग परेशान रहे हैं। यहां पर फास्टैग की सुविधा शुरू होने से लोगों को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन लोग इस टोल प्लाजा को पूरी तरह हटता देखना चाहते हैं। इसके हटने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। इससे नौकरीपेशा लोगों के साथ-साथ आपातकालीन वाहनों को भी जाम से मुक्ति मिलेगी। यहां ट्रैफिक के फंसे रहने से प्रदूषण भी बढ़ता है।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


