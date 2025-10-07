gurugram faridabad ai building maps plan approval 5 minutes ncr गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5 मिनट में पास होंगे बिल्डिंगों के नक्शे, AI वाले प्लान पर काम शुरू, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5 मिनट में पास होंगे बिल्डिंगों के नक्शे, AI वाले प्लान पर काम शुरू

गुरुग्राम और फरीदाबाद के निवासियों और बिल्डरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दोनों नगर निगम जल्द ही एक ऐसा अत्याधुनिक पोर्टल शुरू करने जा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से भवनों के नक्शे को सिर्फ 5 मिनट के भीतर मंजूर कर देगा। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद/गुरुग्रामTue, 7 Oct 2025 10:55 AM
गुरुग्राम और फरीदाबाद के निवासियों और बिल्डरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दोनों नगर निगम जल्द ही एक ऐसा अत्याधुनिक पोर्टल शुरू करने जा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से भवनों के नक्शे को सिर्फ 5 मिनट के भीतर मंजूर कर देगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। यह कदम नक्शा मंजूरी की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया को समाप्त कर देगा, जिससे शहर में अवैध निर्माण पर प्रभावी रूप से रोक लग सकेगी।

दरअसल, गुरुग्राम नगर निगम में भवनों के नक्शे पास करने के लिए अभी तक अपना कोई भी पोर्टल नहीं है। अभी तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से होब पास नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ था। उसी से भवनों के नक्शे पास होते थे। यह होब पास पोर्टल साल में 200 दिन भी मुश्किल से नहीं चल पा रहा था। इस कारण शहर के लोग अपने भवनों के नक्शे पास नहीं करवा पा रहे थे। बीते छह माह से अब पोर्टल पूरी तरह से बंद है। अब सरल पोर्टल के माध्यम से लोगों को अपने भवनों के नक्शे पास करवाने के लिए आवेदन करना पड़ रहा है। नियमों के अनुसार भवन का नक्शा पास करने की समय सीमा 30 दिन है, लेकिन लचर व्यवस्था के कारण लोगों को दो-दो माह तक नक्शे के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं।

लंबा इंतजार और जटिल प्रक्रिया का अंत : वर्तमान में, नक्शे मंजूर करवाने में निवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे इंतजार के कारण पूरे साल में मुश्किल से 300 से 400 लोग ही नगर निगम से अपने भवनों के नक्शे पास करवा पाते हैं। इस जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए लोग निगम की बिना अनुमति से ही हजारों की संख्या में अवैध भवनों का निर्माण कर रहे हैं। जिससे निगम को हर साल करोड़ों रुपयों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर निगम ने अब एआई के माध्यम से नया पोर्टल बनाने की तैयारी की है। निगम की इस योजना से शहर में अवैध निर्माणों पर लगाम लग सकेगी और निगम को करोड़ों रुपयों के राजस्व का फायदा भी मिलेगा।

कैसे काम करेगा नया एआई पोर्टल

● निगम एक निजी एजेंसी की तकनीकी टीम के साथ इस एआई-आधारित पोर्टल को तैयार करने में जुटा है।

आवेदन प्रक्रिया: आवेदनकर्ता को अपने आर्किटेक्ट से भवन का नक्शा तैयार करवाना होगा।

फीस और अपलोड: नक्शा तैयार होने के बाद निगम में निर्धारित फीस जमा कर पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

त्वरित मंजूरी: आवेदन करते ही एआई सिस्टम नक्शे की जांच करेगा। यदि नक्शा निगम के सभी बिल्डिंग बायलॉज और मानकों को पूरा करता है, तो यह सिर्फ पांच मिनट में पास हो जाएगा।

त्रुटि पर सूचना: अगर आवेदन फाइल में कोई भी कमी या तकनीकी खामी होगी, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारी और आवेदनकर्ता दोनों के पास मैसेज के माध्यम से पहुंच जाएगी, ताकि वह समय रहते सुधार कर सकें। यह स्वचालित प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने का काम करेगी।

प्रदीप दहिया, निगम आयुक्त, गुरुग्राम, ''भवनों के नक्शे पास करवाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए निगम की तरफ से अपना ही पोर्टल तैयार करवाया जा रहा है। एआई के माध्यम से 30 दिन की बजाय पांच मिनट में ही भवनों के नक्शे पास हो सकेंगे। इसको लेकर टीमें काम कर रही है।''

तेलंगाना की एक एजेंसी से संपर्क

फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने तेलंगाना की एक एजेंसी से संपर्क किया है। यह एजेंसी जल्द ही नगर निगम मुख्यालय में अपनी प्रस्तुति देगी। एजेंसी की प्रस्तुति से अधिकारी संतुष्ट होते हैं तो यहां भी इस योजना को मंजूरी दे दी जाएगी। तेलंगाना में सबसे पहले यह योजना शुरू हुई है। इसका पता चलने पर स्थानीय अधिकारियों की इस मुद्दे पर बैठक हुई। इसके बाद तेलंगाना में इस योजना पर काम कर रही एजेंसी से संपर्क किया गया। फिलहाल भवन का नक्शा पास करने की समय सीमा 30 दिन है, लेकिन लचर व्यवस्था के कारण तय समय पर नक्शे पास नहीं हो पाते हैं।

नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा का कहना है कि तेलंगाना में एआई आधारित इस तरह की योजना शुरू हुई है। फरीदाबाद में इस योजना को लागू करने के लिए तेलंगाना में सेवा दे रही एजेंसी से संपर्क किया गया है।

लोगों को सहूलियत होगी

एआई-आधारित नक्शा मंजूरी प्रणाली से लोगों को काफी राहत मिलेगी। 30 दिन की लंबी इंतजार अवधि की जगह नक्शे केवल 5 मिनट में मंजूर होंगे, जिससे समय और धन की बड़ी बचत होगी। एआई प्रणाली बिना किसी मानवीय भेदभाव के, केवल निर्धारित मानकों के आधार पर ही नक्शे को पास या अस्वीकार करेगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना शून्य हो जाएगी।