गुरुग्राम-फरीदाबाद को मार्च तक 200 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, दूर हुई कोर्ट की अड़चन

संक्षेप: गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए पीएम ई-सेवा योजना के तहत मार्च 2026 तक 200 इलेक्ट्रिक बसें मिलने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि ई-बस से संबंधित अदालत की अड़चन दूर हो गई है, यह जानकारी अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में दी गई।

Fri, 7 Nov 2025 05:38 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम और फरीदाबाद को पीएम ई-सेवा के तहत मार्च माह तक 200 इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएंगी। ई-बस को लेकर अदालत में चल रही अड़चन दूर हो गई है। यह बात 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के मौके पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के ओएसडी (शहरी परिवहन) जयदीप ने पत्रकारवार्ता के दौरान बताई।

जयदीप बताया कि शुक्रवार से अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी सेक्टर-83 स्थित होटल हयात रेजिडेंसी में होगी। सम्मेलन नौ नवंबर तक चलेगा। इसका विषय इस बार शहरी विकास और गतिशीलता का संबंध होगा। शुक्रवार को इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहु, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहेंगे।

उन्होंने बताया कि इस तरह के सम्मेलन अलग-अलग विषय पर हर साल होता है। साल 2008 से लेकर साल 2015 तक यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ। इसके बाद फैसला लिया कि देशभर के अलग-अलग जिलों में इसका आयोजन किया जाए। पिछले साल गुजरात के गांधीनगर में यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में देश-विदेश से विशेषज्ञ आएंगे। इस दौरान शहर के विकास पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के ओएसडी जयदीप बताया कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य शहरों को नवीनतम और श्रेष्ठ शहरी परिवहन उपायों की जानकारी देना है। इस तरह के कार्यकमों से देश विदेश के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, तकनीकी संस्थानों, सेवा प्रदाताओं और पेशेवरी को एक सांझा मंच प्रदान करने का अवसर मिलता है। यह आयोजन प्रभावी शहरी परिवहन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

पत्रकारवार्ता में एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक और जीएमआरएल के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन के आयोजन की मेजबानी गुरुग्राम के लिए गर्व की बात है। यह कार्यक्रम स्मार्ट परिवहन की प्रगति को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कार्यक्रम शहरी परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में उभरते मुद्दों, रुझानों, नवाचारों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करके देश एवं प्रदेश की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा।

जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि यह सम्मेलन शहरी विकास की रणनीतियां और परिवहन योजना विषय पर केंद्रित रहेगा। तीन दिवसीय (सात से नौ नवंबर) सम्मेलन में यह बताया जाएगा कि शहरी नियोजन और परिवहन से जुड़े निर्णय कैसे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इससे आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समानता और जनस्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय इस सम्मेलन में कॉन्क्लेव, शोध संगोष्ठी, पूर्ण सत्र, तकनीकी सत्र, पैनल चर्चाएं और इंटरेक्टिव प्रदर्शनियां शामिल होंगी।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
