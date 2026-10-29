हाथ पकड़ा, दुगने किराए की मांग और जान से मारने की धमकी; गुरुग्राम में इंजीनियर से कैब में बदसलूकी
महिला का आरोप है कि आरोपी चालक ने न केवल तय किराए से दोगुने से अधिक पैसे ऐंठने की कोशिश की बल्कि विरोध करने पर युवती को कार में बंधक बनाकर उसके साथ बदसलूकी करते हुए धमकी भी दी
गुरुग्राम में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैब लेकर गुरुग्राम लौट रही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेशेवर युवती के साथ उबर के चालक ने गुंडागर्दी करते हुए पीड़िता को डराया और फिर उसके बाद धमकी भी दी गई।
आरोपी चालक ने न केवल तय किराए से दोगुने से अधिक पैसे ऐंठने की कोशिश की बल्कि विरोध करने पर युवती को कार में बंधक बनाकर उसके साथ बदसलूकी करते हुए धमकी भी दी। गुरुग्राम में रहने वाली युवती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि रविवार तड़के पौने पांच बजे वह दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-तीन से गुरुग्राम जाने के लिए उबर ऐप के जरिए कैब बुक कर बैठी थीं। ऐप पर 20 मिनट के सफर का किराया 625 रुपए प्रदर्शित हो रहा था। जब कैब गुरुग्राम पहुंची तो चालक ने ऐप का किराया खारिज कर दिया और रैपिडो का एक फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाते हुए एक हजार 479 रुपए की मांग की।
ड्राइवर ने धमकाते हुए कहा इस रूट का किराया इतना ही लगता है। पीड़िता ने ऐप में तय राशि का भुगतान ऑनलाइन कर दिया, जिसके बाद चालक का रवैया आक्रामक हो गया। उसने कैब के दरवाजे बंद कर दिए और युवती का सामान देने से इनकार कर दिया। जब युवती ने अपनी सूटकेस निकालने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और खिड़की बंद करने लगा ताकि वह सामान न निकाल सके।
पीड़िता का कहना है कि इस खौफनाक और जानलेवा स्थिति के दौरान जब उसने उबर ऐप के सेफ्टी सपोर्ट से संपर्क करना चाहा, तो ऐप पर कोई त्वरित सहायता या रिस्पांस विकल्प उपलब्ध नहीं था। ऐसे में पीड़िता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में आपबीती जाहिर की। उबर इंडिया ने सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगते हुए आरोपी चालक को अपनी प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिए जाने की पुष्टि की है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मामले में खुद संज्ञान लेकर थाना पालम विहार में केस दर्ज किया। क्राइम ब्रांच सेक्टर-39 की मदद से नूंह निवासी आरोपी यासिर को गिरफ्तार किया है।
आरोपी चालक पर घर तक पीछा करने का आरोप
किसी तरह अपना सामान छुड़ाकर युवती अपने घर की ओर भागी तो आरोपी चालक उसका पीछा करते हुए उसके घर के मुख्य गेट तक आ धमका। उसने गेट जबरन खोलने की कोशिश की और गाली-गलौज कर घर के अंदर घुसने का प्रयास किया। जब पीड़िता ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर किया आरोपी बाहर गेट पर चढ़ गया और जान से मारने की धमकियां देने लगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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